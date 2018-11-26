الامارات | أشعار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احذر ولا تشتط تندم يا جان تبغي الشي تنضيه يا كم واحد قبلك ازتم يركض ولا يوصل لي يبغيه ومن الحماقه جسمه انحم ومن العيا ما تقبض ايديه ومترى العيل يتعوض الهم ويخسر صديجه لي حواليه بوصيك كانك رجل تعلم إتأن في امر بتعنيه اعمل بطيب وزين وافهم ومترى العدل يعدل براعيه طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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