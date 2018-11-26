الامارات | «مجلس زايد» يستذكر المواقف الإنسانية للقائد المؤسس

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس زايد» يستذكر المواقف الإنسانية للقائد المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحبتور والغول وعبدالغفار حسين أثناء المجلس. من المصدر

استضاف مجلس خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، مجلس زايد المجتمعي، الذي تنظمه اللجنة العليا لمبادرات عام زايد 2018 في وزارة الداخلية، بحضور مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة المشرف على مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، العميد الدكتور صلاح عبيد الغول.

وقال خلف أحمد الحبتور، إن الشيخ زايد كان حريصاً على تقارب الأديان وقدم دروساً في الإنسانية، حيث كان لا يفرق بين ديانة وأخرى.

وتحدثت مؤسسة متحف المرأة، الدكتورة رفيعة عبيد غباش، عن الإنجازات التي حققها الشيخ زايد، والتي كان يتطلع إلى تحقيقها، مؤكدة أن تطلعاته تجاوزت أحلامنا، بأن تكون الإمارات بهذه المكانة والقوة.

وقال العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، إن مجالس زايد تعد استمراراً وتتويجاً لمبادرات الوزارة، التي اقترنت باسم «القائد المؤسس».

وتحدث الأديب عبدالغفار حسين عن مواقف الشيخ زايد العربية والإسلامية، مؤكداً أن مآثره تخلد في التاريخ العربي. وأكد متحدثون من السعودية وعُمان والإمارات، أن ما حققه زايد يتجاوز حدود الوطن والمنطقة إلى العالمية.