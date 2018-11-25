وفد هيئة آل مكتوم الخيرية يزور المركز الإسلامي في ديترويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

زار وفد من هيئة آل مكتوم الخيرية المركز الإسلامي في ضاحية ديربورن في مدينة ديترويت في ولاية مشيجان الأمريكية للتعرف على رسالة المركز ودوره الحيوي في رعاية شؤون المسلمين خاصة وأنه أكبر مركز إسلامي في أمريكا الشمالية والمعتمد رسميا من الحكومة الأمريكية والمرجع الإسلامي لها فيما يخص قضايا الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة.

ترأس الوفد خلال الزيارة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة، ميرزا الصايغ نائب رئيس الهيئة وعضوية كل من خديجة الصايغ وعبد الله الأنصاري ومسعود صالح ومحمد طه وكان في استقبال الوفد في المركز الحاج الدكتور ند فواز أحد المؤسسين الرئيس السابق لمجلس أمناء المركز وسماحة الشيخ الدكتور إبراهيم كزروني إمام ومرشد المركز الذي يضم مسجدا ومدرسة إضافة إلى المتحف العربي الأمريكي الذي يوثق تاريخ وإسهامات المهاجرين العرب إلى الولايات المتحدة منذ عام 1890 ويقدر عدد المهاجرين من أصول عربية في ديترويت بحوالي 450 ألف مهاجر يحمل غالبيتهم الجنسية الأمريكية وهو التجمع الأكبر للعرب في الولايات المتحدة.

والتقى الوفد رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز وقادة الجالية العربية في ديترويت وأعيان المدينة وعددا من رجال الأعمال واستعرض معهم أحوال الجالية العربية وآفاق التعاون المشترك بين الهيئة والمجلس عبر المركز الإسلامي .

ورحب الدكتور ند فواز بالوفد قائلا “لقد تشرفنا اليوم بقدوم وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية حيث كان سموه مبادرا وسباقا لدعم مسيرة هذا المركز الرائد منذ تأسيسه في عام 2004 فضلا عن إسهام سموه المقدر عبر الهيئة لتأسيس المتحف العربي الأمريكي في ديترويت والذي يعتبر الوجه المشرق للجاليات العربية في الولايات المتحدة إذ حفظ تاريخهم وأبرز إنجازاتهم وكشف للمجتمع الأمريكي الأدوار الإيجابية التي لعبها الرعيل الأول من المهاجرين العرب والمسلمين الى أمريكا على مختلف الصعد”.

وأكد الدكتور فواز أن المركز الاسلامي يحتضن جميع المسلمين ويؤدي رسالته في ترويج التفاهم بين الجميع من أجل نشر الإسلام الوسطي الصحيح الذي يدعو للسلام والحب والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه أصبح منبرا للشباب يطرحون من خلاله شتى الموضوعات الحياتية ونجح في تحقيق فهم أكبر للإسلام ومنطلقاته الحضارية والإنسانية في الساحة الأمريكية من خلال مد جسور التواصل والتفاهم مع غير المسلمين ليس في مشيجان فحسب بل على نطاق الولايات المتحدة.

وأكد ميرزا الصايغ اهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد برعاية الأعمال الخيرية في مختلف أنحاء العالم دون النظر إلى جنس أو عرق أو ديانة أو مذهب ويهدف سموه إلى نشر الخير والفضيلة والعيش الكريم في المجتمعات كافة مستعرضا مجموعة من مجالات عمل الهيئة، مشيدا بروح التآلف والتآزر التي تسود بين أفراد المجتمع العربي والإسلامي في مشيجان ثم سرد طرفا من تاريخ دولة الإمارات ومنجزاتها الكبرى تحت قيادتها الرشيدة منذ قيام الاتحاد وحتى توجت أخيرا بإطلاق أول قمر صناعي عربي”خليفة سات”.

وأقام جون أورايلي عمدة مدينة ديربورن حفل استقبال للوفد بحضور عدد من مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال أبرزهم رونالد حداد قائد الشرطة في ديربورن وربيع مغربل نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية وسعيد حيدرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حيدة للسلام والتنمية ورامي وأليكس فواز نجلا الحاج ند فواز وعدد من قادة الجالية ورموزها والأعيان وكبار الشخصيات.

واستعرض الصايغ مع العمدة إسهامات الجالية العربية في المدينة ..مشيدا باندماجهم في المجتمع الأمريكي كما استعرض آفاق التعاون المشترك والفرص المتاحة لرجال الأعمال في دبي وديترويت في إطار اتفاقية التوأمة التي تربط بينهما وضرورة العمل على احيائها وتجديدها .. داعيا رجال الأعمال في ديترويت للمشاركة في معرض اكسبو 2020 في دبي والذي سيكون الأفضل في تاريخ هذا المعرض نظرا للمكانة البارزة التي باتت تحتلها دبي عالميا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” منوها بالمساندة الأمريكية لملف دبي لاستضافة المعرض.

وأشار الصايغ إلى الدعم الكبير الذي قدمته هيئة آل مكتوم الخيرية لتشييد المركز الإسلامي والمتحف العربي الأمريكي في ديترويت واهتمام الهيئة بأحوال الشرائح الضعيفة في المجتمعات كافة ودعمهم ومساندتهم بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو أصولهم الإثنية .. كما استعرض عددا من المشاريع التي تنفذها الهيئة في العديد من البلدان خاصة في أفريقيا بجانب المشاريع الجديدة في تشيلي والبرازيل وتشمل بناء مساكن للعائلات الفقيرة وتوفير مصدر دخل لحوالي 300 أسرة فقيرة.

من جانبه شكر عمدة ديربورن راعي الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد على دعمه المقدر ومبادراته الخيرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في عدد من البلدان .. معربا عن تطلعهم للعمل مع الهيئة في شتى المجالات خاصة إذ طرحت مشروعا لمساعدة النساء الأرامل والفقيرات في ديترويت عبر برنامج محلي لتمليكهن ماكينات خياطة بعد تدريبهن عليها وتزويدهن بالمواد الخام على نفقة الهيئة التي تتكفل بشراء المنتجات وتوزيعها على المحتاجين وتقديرا لإسهامات الهيئة ومبادراتها الخيرة قدم العمدة مفتاح المدينة هدية لرئيس الوفد ميرزا الصايغ الذي أهداه درع الهيئة.