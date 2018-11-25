الفائزون من 10 دول في الشرق الأوسط يسافرون إلى الصين للمشاركة في التصفيات من مسابقة “هواوي” 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

شنزن – الوطن

أعلنت “هواوي” عن اختتام المرحلة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات 2018 التي تُعنى بتجهيز جيل المستقبل لقيادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع رؤية “هواوي” الجديدة الهادفة إلى وضع التقنيات الرقمية في متناول كل شخص ومنزل وشركة وبناء عالم أكثر تواصلاً وذكاءً. ومن خلال الجمع بين هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة المتمثل في تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع السلطات الحكومية والجامعات والكليات في الشرق الأوسط وبين رغبتها في تأسيس نظام إيكولوجي شامل لتقنية المعلومات والاتصالات، تسعى “هواوي” لتمكين الدول في الشرق الأوسط من تنفيذ أجنداتها الوطنية المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي وبلوغ رؤاها الوطنية.

وتهدف هذه المسابقة الموجهة إلى الجامعات والطلاب إلى اكتشاف وتنمية المواهب المحلية الواعدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى التنافسية الوطنية في هذا القطاع من خلال نشر ثقافة الابتكار والإبداع بين طلاب تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيعهم على المساهمة بدور فاعل في تحقيق رؤى بلادهم الهادفة إلى تنفيذ مسيرة التحوّل الرقمي ودفع مسيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة. كما تساهم هذه المسابقة في ردم الفجوة القائمة بين الغرف الصفية وسوق العمل بما يمنح الطلاب فرص تطوير مستقبلهم المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال تبادل المعرفة بخصوص أحدث التطورات الطارئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وأهم التوجهات المستقبلية العالمية وتنمية المهارات العملية من خلال التدريب في مختبرات “هواوي” المبتكرة ومراكز البحث والتطوير. ويحصل الفائزون من كل دولة على رحلة إلى المقر العالمي لشركة “هواوي” في مدينة شنزن الصينية وعلى شهادات وجوائز نقدية بالإضافة إلى فرصة عمل في “هواوي” تقدمها الشركة لأبرز المواهب الواعدة.

وكانت مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات قد انطلقت من خلال التعاون الوثيق بين “هواوي” والعديد من الهيئات الحكومية في الشرق الأوسط مثل لبنان والأردن والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والباكستان وعُمان وقطر والبحرين والعراق حيث حظيت بدعم أكثر من 226 جامعة في المنطقة. ومن المتوقع أت تساهم هذه المسابقة في تجهيز جيل الطلاب لتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة من خلال اللحاق بركب عملية التحوّل الرقمي. وتُعنى مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات إلى تجهيز وإعداد الجيل القادم لتحمل مسؤولياته الوطنية.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة في المسابقة من المنطقة إلى أكثر من 14.748 طالباً. ومن أصل 4.915 طالباً مشاركاً، نجح 214 في الوصول إلى مرحلة التصفيات الوطنية. وتم اختيار 39 طالباً من 13 جامعة للمشاركة في مرحلة التصفيات العالمية.

يُذكر أن الفائزين في مرحلة التصفيات العالمية التي ستُقام في مدينة شنزن سيحصلون على شهادات ومكافآت وجوائز. وإضافة إلى حصول الفائز المتميز على جائزة نقدية قيمتها 30.000 دولار أمريكي، سيحصل فريقان على جائزة المركز الثاني وثلاثة فرق على جائزة المركز الثالث. أما الفرق السبعة التالية فسوف تكرم بجوائز التميز، وسيحصل 6 من المشرفين و11 أكاديميات على جوائز المشرف المتميز والأكاديمية الأفضل.

وبعد اجتياز مرحلة الاختبارات النهائية، سيشارك الطلاب المتنافسون جنباً إلى جنب مع ممثلي سفارات بلادهم في قمة “هواوي” لتنمية المواهب الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات وحفل توزيع الجوائز الذي سيحضره أعضاء منظمة اليونسكو وأهم الجامعات والهيئات الحكومية في الصين. وسيحظى الطلاب بفرصة التعرّف على ما تملكه الصين من إرث حضاري عريق من خلال نشاطات التبادل الثقافي وزيارة مخيم “هواوي” المرموق في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا (SUST).

وبتوجه الطلاب إلى الصين للمشاركة في مرحلة التصفيات العالمية، ستُختتم نسخة العام 2018 من مسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات بعد أن خاضت جولتين من الاختبارات الصارمة على الصعيدين المحلي والوطني. وكان 14.748 طالباً من منطقة الشرق الأوسط قد تقدموا للمشاركة في المسابقة، تم اختيار 4.915 طالباً منهم للمشاركة في الجولات التمهيدية. وبعد أن نجح 214 طالباً في اجتياز المرحلة النهائية، يستعد 39 طالباً من 13 فريقاً مشاركاً للتوجه في رحلة إلى الصين للمشاركة في مرحلة التصفيات النهائية التي تُقام في الصين. وكانت مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات قد انطلقت من خلال التعاون مع 17 وزارة في 10 دول. وشاركت 226 كلية وجامعة في المسابقة في حين ساهمت 65 كلية وجامعة في إطلاق معارض “هواوي” المتنقلة. وتمكن 950 طالباً آخراً من الحصول على شهادة مساعد شبكات معتمد بعد اجتياز الاختبار الخاص بها.