طحنون بن محمد يعزي عبدالله الأحبابي في وفاة والدته وخلفان ومحمد الصهباني في وفاة شقيقهما

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى عبدالله فلاح الأحبابي في وفاة المغفور لها بإذن الله “والدته”، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس الخبيصي بمدينة العين.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى خلفان ومحمد ابني عبيد سعيد الصهباني في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما “راشد”، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع المنيزلة بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرتي وذوي الفقيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين. وام