كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يؤثر جنس الموظف على المستقبل المهني في الإمارات؟

كشفت دراسة جديدة أن العديد من الموظفين يشعرون بأن مساراتهم المهنية قد تكون محددة لهم قبل أن يولدوا.

الدكتور إرنيستو روبن، الباحث في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة نيويورك في أبو ظبي، يضع القضية في دائرة الضوء من خلال النظر في كيفية تطور القوالب النمطية للجنسين.

إن الإدراك بأن بعض الوظائف مناسبة للرجال وأخرى للنساء غالباً ما تكون عميقة الجذور، وأثار عضو في المجلس الوطني الاتحادي هذا الأسبوع ضجة عندما قال إنه يجب تعليم فتيات المدارس في الإمارات دروسًا في الطهي، بدلاً من لعبة الركبي – التي قال أنها “خشنة للغاية” – ليحصلن على المهارات اللازمة ليصبحن ربات منزل مثاليات”.

ويمكن أن يؤثر التعرض لهذه القوالب النمطية، لا سيما في سن مبكرة، تأثيراً ظاهرياً على اختيارات المستقبل الوظيفية للإنسان وتظهر إحصاءات الوظائف أن بعض الوظائف تجذب نوعاً جنسياً محدداً. فالأرقام الواردة من الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تبين أن 97.5 في المائة من معلمي رياض الأطفال والحضانة هم من الإناث، في حين أن 97 في المائة من عمال البناء والتعدين هم من الذكور.

وعلى الرغم من أن الرجال والنساء يختارون خيارات مهنية مختلفة، فقد يرجع السبب في ذلك إلى أنهم يتوقعون معاملة مختلفة بناءً على القوالب النمطية. وقال الدكتور روبن: إن الصور النمطية يمكن أن يكون لها هذا التأثير غير المباشر على نتائج سوق العمل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال الدكتور روبن إن الوجود في بيئة الإمارات المتنوعة بشكل استثنائي والالتقاء بأشخاص مع مجموعات متنوعة من وجهات النظر كان مفيدًا بشكل خاص وقدّم نظرة ثاقبة عن موضوع القوالب النمطية للجنس. “الكثير من هذه القوالب النمطية للجنسين تختلف بين مختلف البشر والثقافات”، مضيفا أن هذا يشير إلى أنها إلى حد كبير نتاج سياقات ثقافية معينة.

وضع الدكتور روبن هذه النظرية على المحك في دراسة مخبرية، وطلب من المشاركين من الذكور والإناث القيام بمهام مثل كتابة سلسلة من الأرقام والحروف أو التعرف على الوجوه والأرقام. ولم يقم المشاركون بتنفيذ مثل هذه المهام من قبل، ومن غير المرجح أن يكون لديهم أي أفكار مسبقة حول ما إذا كان الرجال أو النساء أفضل في أدائها.

وأظهرت النتائج أنه إذا كانت الصورة النمطية تشير إلى أن الرجال كانوا أفضل في مهمة معينة، فإن النساء يصبحن أكثر ميلاً إلى اختيار عدم اكتساب المهارات اللازمة للقيام بهذه االمهمة.

وكان التأثير مماثلاً كلا الطريقين، بحيث كانت النساء أقل ميلاً للتدرب في مهام ينظر إليها على أنها أكثر ملاءمة للرجال، وكذلك كان الرجال أقل عرضة للتدريب في مهمة إذا كان يُنظر إليها على أنها أكثر تماشياً مع مهارات المرأة.

وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على الأفراد، يمكن للصورة النمطية أن تؤدي إلى “سوء تطبيق المواهب” لأن أرباب العمل يفقدون الموظفين المحتملين.

وأكد روبن على أن الجهود الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية تتطلب من الأفراد تغيير وجهة نظرهم فيما يتعلق بالمهن التي يستعدون لاختيارها، وأرباب العمل لتعديل ممارسات التوظيف، والتغييرات الأحادية من قبل أي من الطرفين ليست كافية.