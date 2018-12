THE WEEKND يُذهل الجماهير في الليلة الثانية من حفلات ياسلام لما بعد السباق 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أشعل مغني موسيقى الآر آند بي الشهير الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي الكندي The Weeknd العاصمة هذا المساء، مؤدياً أجمل أغانيه الساحرة على منصة ياسلام في الليلة الثانية من حفلات ياسلام لما بعد السباق مذكراً معجبيه بموهبته الفذة ونجوميته اللامعة.

انطلق المغني العالمي بأفضل ما لديه في اليوم الثاني من المهرجان بأغنيته الافتتاحية ‘Pray For Me’ من الفيلم الشهيرBlack Panther من إنتاج مارفل كوميكس. وتابع النجم اللامع بأداء مميز مع مجموعة من أغانيه الشهيرة منها ‘Reminder’ و’ Six Feet Under’ و’ Low Life’ و’ Might Not Make It’. وأتت ردة فعل جمهوره بالحيوية والتشجيع لمغنيهم المفضل Abel Tesfaye الملقب بـThe Weeknd مؤدياً بأسلوبه الشهير وإطلالته الآسرة حيث ظهر مرتدياً سترة لامعة كأضواء المسرح.

وواصل النجم العرض مع مجموعة من أغانيه التي حطمت تصنيفات بيلبورد حيث غنّى The Weeknd دون توقف إلى أن بدأ يتأجج الحماس مع أغنيته الشهيرة ‘I Can’t Feel My Face’، من ألبومه الذي نال استحساناً كبيراً من الجميع ‘Beauty Behind the Madness’ وتبعتها أغنيتين بارزتين هما ‘Wicked Games’ و ‘Worth It’ تركتا جمهوره المخلص يلهج باسمه!

وبلغ العرض الموسيقيّ أوجَهُ عندما فاجئنا المغني اللامع بنوتاتٍ عالية وأداء مبهر في حين اشتعل المسرح بعروض نارية مدهشة.

حيث كانت تلك اللحظة الأبرز والأكثر تأثيراً لحاملي تذاكر الدرجة الذهبية الذي استمتعوا بتلك اللحظة عن قرب واللتي ستترك في ذاكرتهم شعوراً لن يُنسى عن أداء هذا الفنان الموسيقي الساحر.

وصعد DJ Mr. Levier المنصة قبل عرض The Weeknd الموسيقي الآسر ليفتتح العرض. ونجح بتأجيج الحماس وبث الطاقة في كافة أنحاء حلبة دو.

ومع انتهاء الليلة الثانية تنتظرنا ليلة أخرى من موجات الأدرينالين والترفيه، حيث تستعد العاصمة ليوم حماسي جديد من النشاطات الممتعة. وسينضمSam Smith المغني الإنجليزي الشهير وصاحب أغنية ‘Too Good at Goodbyes’ إلى Post Malone وThe Weeknd كمؤدي رئيسي احتفالاً بالذكرى العاشرة للمهرجان، والذي يعدنا بأداء وصوت آسرين. وستختتم النسخة العاشرة من المهرجان البارز لعام 2018 من حفلات ياسلام التي تلي السباق فرقة الروك الأسطورية Guns N’ Roses التي ستقدم عرضاً موسقياً سيخطف الأنفاس مع أغانيها النابضة بالطاقة والسحر وتعود بمجمهورها المخلص لفترة التسعينيات عند تأديتهم لأغاني الروك الكلاسيكية التي لا تُنسى.

ومددت شركة فلاش للترفيه مع قدوم المشاهير وجمهور السباق وعشاق الموسيقى إلى العاصمة خلال عطلة الأسبوع هذه فترة تمتُّع الجميع بفرصة عيش التجربة الفاخرة مع خدمة “سيارات التاكسي الفاخرة” التي يمكن حجزها بسهولة عن طريق تطبيق “كريم”. سيتمكن حضور المهرجان من حجز الخدمة والتنقل إلى وجهتم المختارة في سيارات تاكسي فاخرة ومنها لامبورغيني ومازيراتي وكورفيت وبينتلي ورولز رويس ومرسيدس.