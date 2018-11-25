منال بنت محمد: “مبادرة المنال الإنسانية” عكست برسالتها وأهدافها قيم ومفاهيم الشيخ زايد

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن “مبادرة المنال الإنسانية” عكست برسالتها وأهدافها القيم والمفاهيم النبيلة التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند بناء الدولة، ومنها قيم التكافل والتسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب من أجل خير الإنسانية، وامتدت أياديه البيضاء بمشاريع تنموية وعمل إنساني إلى كافة الشعوب على اختلاف دياناتها وألوانها وثقافاتها، حتى باتت الإمارات حالياً أول دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

محمد بن راشد والاستثمار في الإنسان

وقالت سموها إنه تم إطلاق حملة “لتعليمها” العام الماضي، بالتعاون مع “دبي العطاء”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف دعم تعليم الأطفال، وبالأخص الفتيات، في الدول النامية والمناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات تعليمية، وذلك ضمن مبادرة “المنال الإنسانية”، التي أطلقناها عام 2013، ترسيخاً للقيم الإماراتية التي تعزز أهمية العمل الإنساني، مشيرةً سموها إلى أن المبادرة نفذت منذ ذلك الحين العديد من المشروعات والبرامج التي مست فئات وقضايا إنسانية عديدة في مجالات متنوعة كالصحة والتعليم والغذاء وغيرها، مترجمةً فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل التنموي، والذي ينطلق من أهمية الاستثمار في صناعة الإنسان، وصناعة الأمل، من أجل حياة أفضل لملايين البشر.

وأعربت سموها عن سعادتها البالغة بتدشين “مبادرة المنال الإنسانية” الأسبوع الماضي لأول مدرسة تعليم ابتدائي في جمهورية السنغال احتفاءً بعام زايد، وضمن حملة “لتعليمها” وسط فرحة وترحاب كبيرين بوفد المبادرة من السكان المحليين في قرية ناكاخاي بمنطقة تايهيس ((Thiès غرب البلاد، وقالت سموها ” أنا اليوم في غاية السعادة بأن أرى حملة لتعليمها التي أطلقناها العام الماضي بالتعاون مع دبي العطاء في مرحلة التنفيذ”، مؤكدةً سموها: “هذا المشروع التعليمي هو بداية لسلسلة مدارس وبرامج تعليمية في عدد من الدول النامية، حيث سنواصل مسيرة هذه الحملة التعليمية في العديد من المناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات تعليمية، مستنيريين وملتزمين بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستدامة الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، وخدمة الإنسانية أولاً وأخيراً، حيث يولي سموه اهتماماً كبيراً بالجانبين الإنساني والتنموي داخل الدولة وخارجها، بهدف الارتقاء بحياة الملايين من الناس حول العالم ويعلي من قيمة الإنسان في مجتمعه، منطلقاً من مبادئ وأسس وقيم إنسانية نبيلة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكانت دافعاً له لتعزيز موقع الدولة على خريطة العالم للعمل ا?نساني”.

جهود دبي العطاء

كما أشادت سموها بتعاون “دبي العطاء” مع “مبادرة المنال الإنسانية” في تنفيذ حملة لتعليمها، مثمنةً جهود المؤسسة طوال نحو 11 سنة في دعم تعليم الأطفال في البلدان النّامية، ونجاحها في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، المتمثل في تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم السليم.

وقالت سموها:” لا شك أن الخبرة الممتدة لدبي العطاء ستُساعدنا على التنفيذ الأمثل لهذه الحملة التعليمية وضمان استدامتها بما يعود بالنفع على الفتيات المستفيدات منها علمياً وثقافياً ونفسياً وأسرياً، ويسهم في استفادة مجتمعاتهن من جهودهن وقدراتهن”.

قيم زايد محفز دائم للعمل الإنساني

وقالت لمياء خان مدير نادي دبي للسيدات إن قيم ومبادئ المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح والتعايش والتلاقي الحضاري والثقافي واهتمامه بتمكين الإنسان ستظل مصدر إلهام ومحفز دائم لتوجهاتنا في العمل الإنساني والتنموي داخل وخارج الدولة، وهو النهج الذي تنطلق منه “مبادرة المنال الإنسانية” وحملة “لتعليمها “، التي تسعى للاستثمار في العنصر البشري وتمكينه تعليمياً منذ الصغر، وقد أتاح معرض “التصميم للأمل” خلال السنوات الماضية المجال للمصممات ودور الأزياء الإماراتية للمساهمة في أعمال إنسانية عديدة، ونحن سعداء بالتفاعل والتجاوب الكبير الذي قوبل به المعرض من جانب فتيات إماراتيات محبات للخير والعمل الإنساني الذي تم تتويجه بهذا المشروع التعليمي الطموح بمبادرة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تولي سموها تعليم الفتيات أولوية كبيرة ضمن توجهاتها الإنسانية.

وأثنت لمياء خان على الجهود المبذولة وراء حملة “لتعليمها” وقالت: “يملأني الفخر بالمصممات الإماراتيات اللاتي انضممن إلى وفد المبادرة وتطوعن للعمل في هذا المشروع، وهن: هند الفلاسي وهند المطوع وحصة الهاشمي وفاطمة الهاشمي وخلود بن ثاني والإعلامية ديالا علي بعد مشاركتهن الخيرية في معرض التصميم للأمل الذي نظمه نادي دبي للسيدات وخصص ريعه عامي 2017 و2018 لدعم هذا الحملة التعليمية، حاملات معهن الأمل للإنسانية، وأقدر كثيراً حرصهن على المشاركة مع فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات في رؤية أملهن يتحقق على أرض الواقع .. هن سفيرات لدولة الإمارات في الخارج ويعكسن القيم النبيلة المتأصلة في الشعب الإماراتي”.