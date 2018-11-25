“اجتماعية الوطني الاتحادي” تطلع على خدمات مركزي التدخل المبكر والمشاعر الإنسانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

زارت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي مركز التدخل المبكر للأطفال المتأخرين نمائياً وأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي أصحاب الهمم في إمارة دبي ضمن خطتها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

شارك في الزيارة سعادة كل من حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، وعزة بن سليمان مقررة اللجنة، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمان الجاسم عضوا اللجنة.

وكان في استقبالهم في مركز التدخل المبكر سعادة وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع وسعادة شيخة عيد المسافري مديرة المركز .. فيما استقبلهم في مركز المشاعر الإنسانية سعادة نادية خليل الصايغ رئيسة المركز.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات “الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية” لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل الاتحادي والحكومي والخاص.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة اطلعت على الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم سواء في المراكز الحكومية أو في مراكز القطاع الخاص والتحديات والمعوقات التي تقف أمامها في تقديم خدمات أفضل ومتطورة ورصدت العديد من الملاحظات التي ستدرسها وتناقشها مع ممثلي الحكومة.

ونوه إلى أن اللجنة التقت مسؤولي تلك المراكز وناقشت معهم جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكيفية تطويرها للأفضل واطلعت على الإجراءات التي تتم لاستقبالهم وطرق علاجهم ومدى نجاحها في تحسين أوضاعهم الصحية والنفسية بجانب الاطلاع على أهم التحديات والاحتياجات التي ستتضمن لتقرير اللجنة النهائي الذي سيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

وأضاف الرحومي أن اللجنة استقبلت العديد من أسر أصحاب الهمم المسجلين في مركز التدخل المبكر حيث استمعت للتحديات التي تقف أمام تربية أبنائهم من أصحاب الهمم وتلخصت مطالبهم في توفير عدد أكبر من المعالجين والمتخصصين وتوفير الأجهزة المناسبة التي يعتمد عليها صاحب الهمم في تنقله وحياته اليومية وتعميم الفحوصات الأولية للكشف المبكر عن الإعاقات خلال الحمل، وتوعية المجتمع بضرورة الفحص قبل الزواج بجانب بتأهيل المدارس التي يدمج فيها بعض الفئات من أصحاب الهمم الذين يتخرجون من مركز التدخل المبكر.

من جانبها استعرضت سعادة وفاء حمد بن سليمان خدمات المركز التي يقدمها لأصحاب الهمم المسجلين لديه، والمشروعات التي تسعى الوزارة إلى استحداثها في مجال الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.. فيما

أوضحت شيخة المسافري أن المركز يقدم خططا تربوية فردية للأطفال بأعمار 3-6 سنوات وبرامج خدمات الأسرة الفردية للأطفال حديثي الولادة وحتى 3 سنوات للكشف المبكر عن قدراتهم النمائية ومعالجة المعرضين لخطر الإصابة بالإعاقة.

من ناحية أخرى أشار سعادة الرحومي إلى أن اللجنة اطلعت خلال زيارتها مركز المشاعر الإنسانية في دبي على الخدمات التي يقدمها والمعوقات التي يواجهها .

وقالت سعادة نادية خليل الصايغ إن المركز يهدف لتأهيل حالات الأطفال الشديدة والمتعددة الإعاقة ويقدم خدمات تربوية وعلاجية ومتابعة صحية وتطوير الاستقلال .وام