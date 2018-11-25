قذيفة “شيوتاني “تمنح العين فوزًا ثمينًا على كلباء

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

حقق العين فوزًا صعبًا على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي أمس .

سجل ماركوس بيرغ الهدف الأول للعين في الدقيقة 41، وتعادل تومي رييس لاتحاد كلباء في الدقيقة 54، وسجل تسوكاسا شيوتاني هدفًا قاتلًا للعين في الدقيقة 89.

ورفع الزعيم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد النمور عند 11 نقطة في المركز التاسع.

سببت الجبهة اليمنى للعين التي تواجد فيها بندر الأحبابي وجمال معروف خطورة كبيرة على دفاعات كلباء منذ انطلاقة المباراة. وحاول النمور الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة في ظل الانطلاقات المميزة من جيوفاني سيو ومايك راموس على طرفي الملعب.

في الدقيقة 20، مرر بندر الأحبابي عرضية وصلت السويدي ماركوس بيرغ هداف العين الذي سددها من لمسة واحدة فوق العارضة.

مالت كفة المباراة نحو أصحاب الأرض بداية من الدقيقة 30، وهدد جيوفاني سيو مرمى الزعيم بتسديدة في الدقيقة 34 مرت فوق العارضة. وفي الدقيقة 36 تصدى القائم لتسديدة من تومي رييس وحرم النمور من الهدف الأول.

في الدقيقة 41، نجح ماركوس بيرغ في تسجيل الهدف الأول للعين. ومرر ريان يسلم كرة من الجهة اليسرى حولها بيرغ من لمسة واحدة في شباك اتحاد كلباء.

ضاعف النمور ضغطهم مع انطلاق الشوط الثاني، وأسفر هذا الضغط عن هدف في الدقيقة 54. وانطلق المجري بالازس دزسودزساك مخترقًا دفاعات العين ومرر كرة عرضية إلى تومي رييس الذي حولها في الشباك من لمسة واحدة.

وكاد بيرغ يسجل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 65 حين تهيأت أمامه الكرة بعد خطأ من دفاع اتحاد كلباء، ولعب المهاجم السويدي المخضرم كرة مقصية مرت بجوار القائم.

ومنح البديل حسين الشحات نشاطًا كبيرًا للعين منذ نزوله أرض الملعب. وفي الدقيقة 89 جاء الهدف القاتل للعين. ومن ضربة حرة مرر كايو الكرة إلى شيوتاني الذي سددها على الطائر من خارج منطقة الجزاء بشكل رائع لتسكن شباك أصحاب الأرض، وتنتهي المباراة بفوز العين بهدفين مقابل هدف.

ورفع الزعيم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد النمور عند 11 نقطة في المركز التاس