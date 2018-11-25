المري: شرطة دبي تعزز جهودها لدعم وتمكين أصحاب الهمم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أثنى سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على جهود أعضاء مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي منذ تأسيسه وما يقدمه من مبادرات وأنشطة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية لاسيما الأطفال واليافعين.

ودعاهم – خلال تسلمه من المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي رئيس المجلس “جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة ” التي فارت بها فوز شرطة دبي عن مبادرة “مجلس أصحاب الهمم” لفئة أفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم – إلى إطلاق المزيد من الخدمات وتكثيف جهودهم واضعين نصب أعينهم الهدف الأسمى والمتمثل في الأخذ بأيدي أصحاب الهمم والمساهمة في دمجهم بالمجتمع بين أقرانهم وتذليل العقبات التي تقف في طريقهم على كل الصعد العلمية والمهنية والاجتماعية وفي تواصلهم مع الآخرين.

من جهته قال المقدم سعود الرميثي إن الجائزة تعد بمثابة دافع للمجلس للاستمرار على نهجه ومواصلة الجهود للإتيان بأفكار مبتكرة ومبادرات أكثر إبداعا تمس حياة أصحاب الهمم بشكل مباشر وتعمل على حل مشاكلهم.. مبينا أن شرطة دبي نالت الجائزة عن تأسيس مجلس أصحاب الهمم كمبادرة رائدة أطلقتها شرطة دبي تفعيلا للسياسة الوطنية لأصحاب الهمم .

وأضاف أن المجلس أطلق استراتيجية خاصة بالمبادرة للأعوام 2016-2021 متضمنة 5 برامج هي إدماج وحماية واستدامة ومهاراتي وX10 .. مشيرا إلى أنه حقق نتائج إيجابية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي وخارجها خلال العام الماضي ومنها توظيف 5 موظفين وتنفيذ 14 دورة للموظفين من أصحاب الهمم وتنفيذ 18 دورة للموظفين بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم بجانب تنفيذ 11 مبادرة مجتمعية.

وقال إن استطلاعا للرأي نفذته شرطة دبي بين الموظفين من أصحاب الهمم أظهر أن 92.5% يشعرون بالرضا عن المجلس فيما أظهر استطلاع آخر رضا المتعاملين من أصحاب الهمم لفئتي الأطفال واليافعين وذويهم عن مبادرات وتوجهات المجلس بنسبة بلغت 91.3% فيما بلغت نسبة الرضا من الجهات المعنية بأصحاب الهمم عن القيادة العامة لشرطة دبي كمؤسسة مسؤولة في المجتمع 91.2%.

وأوضح المقدم الرميثي أن استراتيجية المبادرة نتج عنها برامج ابتكارية استشرافية معتمدة على الذكاء الاصطناعي منها اعتماد برنامج الباراتايكوندو كعلاج للأطفال واليافعين من أصحاب الهمم وبرنامج ركوب الخيل وإطلاق أول دبلوم لغة الإشارة على مستوى الدولة وتمكين أصحاب الهمم من خلال اعتماد موظفين كمدربين معتمدين في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية وحصل المجلس على 20 شهادة تقدير من جهات خارجية نظير جهوده وتفانيه لخدمة أصحاب الهمم. وام