سفير الدولة لدى المكسيك يلتقي رئيسة حزب التجديد الوطني “مورينا”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمقر السفارة معالي جايدكول باوليفنسكي رئيسة حزب التجديد الوطني “مورينا” الذي سيتولى مقاليد الرئاسة اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب سعادة السفير في بداية اللقاء عن تمنيات دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالنجاح للحزب الحاكم وللحكومة المكسيكية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس المنتخب أندريس لوبيز أبرادور مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على توثيق عرى الصداقة بين الحكومتين والشعبين وتعزيز أجندة التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها أعربت معالي جايدكول باوليفنسكي عن شكرها على حفاوة الاستقبال مؤكدة حرص حزب التجديد الوطني “مورينا” على التعاون مع دولة الإمارات كونها في مقدمة الشركاء الرئيسين في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتطلعات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية..كما تم التأكيد على أهمية الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتنشيط السياحة والتقارب بين الشعبين الصديقين. وام