“قمة أقدر العالمية” تنطلق غداً في أبوظبيبتنظيم من برنامج خليفة للتمكين و"اندكس"

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

ينطلق غداً الحدث البارز في مجال تنمية الشعوب والمجتمعات “قمة أقدر العالمية” والتي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين “أقدر” وشركة اندكس للمؤتمرات والمعارض وبالتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من الجهات المحلية والدولية وتستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في العاصمة أبوظبي.

وتقام القمة هذا العام تحت عنوان “تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة” ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 1500 زائر ومشارك من المنطقة والعالم حيث ستركز على استراتيجيات ومفاهيم خاصة تعنى بتطوير المجتمعات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تتألف من 17 محوراً تم توزيعها على جلسات المؤتمر وورش العمل.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح كما تتضمن جلسات رئيسية لكل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وكلمة للدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وكلمة للدكتور بويان راديوكوف ممثلاً لمدير عام منظمة اليونسكو ومعالي أسمى حنا خضر الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني وعضو مجلس الأعيان الأردني وسعادة الدكتور فيصل الباكري مستشار معالي وزير التربية والتعليم وخميس جمعة بو عميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وأحمد بن علي الحمادي النائب الأول للرئيس في مجموعة اتصالات والدكتورة آن سبيكارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف.

وستضم قمة أقدر العالمية عدداً من الفعاليات المميزة والتي تشمل المعرض الذي يقام بالتوازي مع الجلسات العلمية وورش العمل والذي يضم مشاركات لأكثر من 50 عارضا ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع والأرشيف الوطني وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وهيئة تنظيم الاتصالات وكليات التقنية العليا وبرنامج خليفة للتمكين – أقدر ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان ومركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وأكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية للسيدات ومصرف أبوظبي الإسلامي وجامعة خليفة وجامعة عجمان ومجلة أقدر ومنتدى موسكو العالمي وشركة الدار الرائدة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات بأبوظبي وشركة تايم لاين الرائدة في تكنولوجيا المعلومات في دبي ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ” ديهاد “- وشركة دو لخدمات الاتصال ومؤتمر إبداعات عربية وسمارت كيوسك للبرمجيات والأجهزة المخصصة وشركة سيك تيتشرز الرائدة في مجال الاستشارات الدولية للتعليم والكثير غيرها.

وتشكل القمة منصة حوارية بناءة تشتمل على عدد من الحلقات الشبابية والجلسات العلمية والحوارية إضافة إلى ورش العمل المتخصصة والتي يقدمها أبرز المتحدثين والمتخصصين والخبراء من المنطقة والعالم وتهدف القمة إلى تعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية بين الأفراد والمجتمعات لتطوير المجتمعات المستدامة كما تدعم المبادرات التوعوية الهادفة بما يسهم في تطوير المجتمع ويحقق الهدف الرئيسي لهذا الحدث العلمي العالمي في تنمية العقول لازدهار الأوطان.

وتتضمن 7 جلسات رئيسية وتتناول استراتيجيات الشيخ زايد في تمكين الإنسان وتطوير العنصر البشري لصالح النمو الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أفضل والتعليم المستدام وازدهار الدول والشراكات الناجحة وتحقيق الأهداف المستدامة والبنى التحتية الذكية واستدامة الأمم وبناء الأمم على أساس العدل والسلام.

في حين تضم أجندتها 38 ورقة عمل و4 حلقات شبابية إضافة إلى 38 متحدثا من عدد من الدول مثل الإمارات والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والكويت وألمانيا وسنغافورة والأردن ومصر.

كما تشتمل على 18 ورشة عمل تتناول موضوعات هامة ومختلفة على مدار ثلاثة أيام وهي البيانات المستدامة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ومركز إرادة للعلاج والتأهيل واستشراف المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة من قبل وزارة التربية والتعليم والإعلام التنموي ودوره في تطوير المجتمعات ويقدمها مجلس الشباب الإعلامي ودور التربية في تحقيق التنمية المستدامة – الإمارات نموذجا والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم ورحلتي من الإدمان إلى الحياة ويقدمها المركز الوطني للتأهيل وتمكين الشباب في عالم متغير وتقدمها مينتور العربية وزايد زعيم الإنسانية من قبل الأرشيف الوطني وزايد وعبقرية تأسيس دولة الإمارات ورسم شكلها الاتحادي ويقدمها المركز الوطني للوثائق والبحوث والأرشيف الوطني والوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات “المزايا والمنافع” وتقدمها هيئة التأمين وكن صديقا إيجابيا والتي يقدمها مركز حماية الدولي.

في حين تشمل الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس شباب وزارة الداخلية على عناوين وموضوعات مختلفة مثل الشباب والتوازن بين الجنسين وتأثير النمو الاقتصادي على الشباب وإيجاد العمل اللائق ونقل المعرفة حول النمو الاقتصادي والشباب والتعلم المستمر. وام