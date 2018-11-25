مكتب تنمية الصناعة ينظم ورشتي عمل لتشجيع مصانع الاكيس البلاستيكية

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أبوظبي – الوطن

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشتي عمل الاولى معنية بفريق “دراسة الوضع الحالي لتحديات قطاع اعادة تدوير النفايات ” بهدف تقييم الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه قطاع صناعة تدوير النفايات في إمارة أبوظبي والثانية بهدف تشجيع مصانع الاكياس البلاستيكية لجعل منتجاتها قابلة للتحلل.

شارك في الورشتين ممثلون عن مركز ابوظبي لإدارة النفايات أبوظبي “تدوير” وهيئة البيئة – أبوظبي ودائرة التخطط العمراني والبلديات ودائرة النقل وشرطة أبوظبي وعدد من المنشآت الصناعية التي تمارس نشاط اعادة التدوير وصناعة الاكياس البلاستيكية.

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة انّ ورشتي العمل تأتيان في إطار حرص الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين على تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تقييم الفرص الاستثمارية الحالية في قطاع اعادة التدوير ودراسة التحديات المصاحبة لها والمحافظة على المعايير المتميزة في مجال البيئة والصحة والسلامة ضمن القطاع الصناعي.

وتم خلال الورشة الاولى المعنية بدراسة الوضع الحالي لتحديات قطاع اعادة تدوير النفايات استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع اعادة التدوير ومناقشة الحلول المقترحة لها على المديين القصير والبعيد بما يضمن استمرارية ازدهار هذا القطاع كونه يعتبر من أهم القطاعات المستهدفة ضمن الخطط المستقبلية لمكتب تنمية الصناعة .

وأكّد ممثلو الجهات المشاركة في هذه الورشة على أهمية تفعيل نتائجها وتوصياتها عبر اتخاذ القرارات الصائبة التي تعتمد على الملاحظات والقرارت المشتركة بهدف تحقيق بيئة مستدامة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وتهدف ورشة العمل الثانية المعنية الى توعية وتشجيع اصحاب المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل للتحول الى صناعة أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل وذلك بمشاركة مركز إدارة النفايات “تدوير” وهيئة البيئة أبوظبي.

وقال علي الهمامي مدير ادارة تنظيم الصناعة بالمكتب أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدائرة على تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي وذلك من خلال استهداف مصانع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحول من أجل حثهم وتشجيعهم على التحول إلى صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحول بهدف المحافظة على معايير الصناعة المتميزة في مجال البيئة والصحة والسلامة.

واشار الى أن هذه الورشة تهدف أيضا الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص بما يؤكد على تكامل الادوار بين القطاعين الخاص والعام وذلك من خلال الوقوف أمام التحديات التي تواجة المصانع المنتجة للاكياس البلاستيكية ووضع حلول لها تحقق الرضى والفائدة للجميع.

وأكد علي الهمامي أهمية تفعيل نتائج هذه الورشة عبر اتخاذ القرارات الصائبة التي تعتمد على الملاحظات والتوصيات المشتركة لتحقيق بيئة مستدامة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وتم خلال الورشة تقديم عرض تعريفي للمشاركين عن المشاريع والمبادرات التي ينفذها مكتب تنمية الصناعة ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في امارة ابوظبي وركز على مبادرات المكتب الخاصة بقطاع الصناعات البلاستكية ومن اهمها وضع تنظيمات ذات معايير دولية للسلامة والبيئة.