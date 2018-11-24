الامارات | تدشين 22 حافلة جديدة ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 22 حافلة جديدة ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن عزمها لتدشين 22 حافلة جديدة ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ليصل بذلك عدد حافلات النقل بين المدن التي تعمل بمحطة الجبيل إلى 189حافلة تملك منها الهيئة 103 حافلة و64 حافلة مملوكة لشركاء الهيئة، بحسب مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز محمد الجروان، الذي أكد بأن الهيئة تحرص على أن تتسم الحافلات الجديدة بأحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية، وأن يكون بها أقصى قدر من الوظائف والتكنولوجيا المستخدمة بحافلات الرحلات الطويلة لضمان توفير سبل الرفاهية والراحة والسلامة للركاب.

وقال الجروان إن 48 مليون راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي بها خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن معدل إقبال مستخدمي المواصلات العامة على وسائل النقل الجماعي التي توفرها الهيئة في تزايد مستمر، نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة لجعل النقل الجماعي الخيار الأمثل والمفضل لدى الجمهور.

النقل بين المدن

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أنه حرصاً من الهيئة على تلبية احتياجات الجمهور وإجراء التوسعات والتعديلات بما يتوافق مع النمو المتزايد على استخدام النقل الجماعي ،و بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للهيئة والرامية إلى توفير تغطية جغرافية أكبر و أشمل، تم عمل توسعة وتعديل جزئي على خط رقم 116 الذي يربط الشارقة مع خورفكان، حتى يصل إلى كلباء، كما تم استحداث خط E311 و الذي يربط بين الشارقة و مترو الراشدية، ليصل بذلك عدد الخطوط 19 خطاً، وقد سجل الخط رقم 112 الرابط مابين بين الشارقة وعجمان أعلى معدل لعدد الركاب بين جميع خطوط النقل بين المدن، حيث استقبل665 ألف راكب بزيادة قدرها 4% عن عام 2017، أما أعلى معدل نمو بين الخطوط فكان للخط 309 الواصل بين الشارقة والقوز، حيث بلغ معدل النمو فيه285%.

وتابع: أن الهيئة تعمل على تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، وتلبية احتياجاتهم عبر تقديم خدمات مريحة ومتاحة معظم الوقت في جميع مناطق و مدن الشارقة، حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير أسطول النقل بين المدن ودعمه بحافلات حديثة باستمرار.

وبين مدير الهيئة لشؤون المواصلات أن مكتب خدمة رواد مطار الشارقة الدولي شهد نشاطاً ملحوظاً طوال العام وعلى مدار الساعة، حيث تم تسيير 35 ألف رحلة متنوعة ما بين مركبات عادية أو نسائية أو عائلية، بمعدل 6رحلات يومياً لكل مركبة من 200 مركبة تعمل بالمطار، فيما بلغ عدد الرجلات لكل سائق على مدار 10 أشهر1750 رحلة .