طحنون بن محمد يحضر أفراح آل سالمين المنصوري في العين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالمين ناصر آل سالمين المنصوري بمناسبة زفاف نجله “سيف” إلى كريمة سيف محمد ناصر آل سالمين المنصوري، وذلك بمركز الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم متمنيا لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان. وام