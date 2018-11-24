طحنون بن محمد يحضر أفراح آل سالمين المنصوري في العين

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالمين ناصر آل سالمين المنصوري بمناسبة زفاف نجله “سيف” إلى كريمة سيف محمد ناصر آل سالمين المنصوري، وذلك بمركز الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين.
وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم متمنيا لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.
حضر الحفل إلى جانب سموه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان. وام
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