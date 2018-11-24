الامارات | تغريم رجل صفع زوجته 4 مرات على وجهها

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم رجل صفع زوجته 4 مرات على وجهها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، بتغريم رجل يحمل جنسية دولة آسيوية، 2000 درهم، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته وصفعها 4 مرات على وجهها.

وقالت المتهمة أمام المحكمة إن زوجها اعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها أربع مرات نتيجة نشوب خلافات بينهما، لافتة إلى أنها رفضت التصالح معه ورفعت ضده شكوى لأخذ حقها منه قانونيا.

وأشار المتهم أمام المحكمة إلى أنه يعمل في محل للبقالة وأنه لم يقصد الاعتداء على زوجته، وأنه لم يتذكر عدد الصفعات التي وجهها لزوجته وإذا ما كانت صفعتين أو أربع صفعات، موضحا أنه حاول مصالحتها وإرضائها إلا أنها قامت برفع شكوى ضده أمام المحكمة.