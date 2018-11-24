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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 نوفمبر 2018

بالصور| “إيميرالد بالاس كيمبينسكي” يفتح أبوابه قريباً في دبي

يفتتح في دبي قريباً منتجع “إيميرالد بالاس كيمبينسكي” المذهل ذو الـ 5 نجوم الذي يضم 391 غرفة و 8 مطعم وسبا وسينما مع 80 مقعدًا وأكبر مسبح داخلي في المدينة.

ويقع الفندق المتألّق ذو الـ 391 غرفة على الهلال الغربي لنخلة جميرا ومن المقرر افتتاحه يوم الخميس 29 نوفمبر، ويعطي انطباعًا أوليًا قويًا مع ثريا تضم ​​28000 من كريستالات سواروفسكي تحت تصاميم مطلية بالذهب عيار 24 قيراط.

وما وراء العروض الكلاسيكية المبهرة، يوجد الكثير من المطاعم العصرية وخيارات الترفيه. ومن بين المطاعم الثمانية، نجد مطعم Mix by Alain Ducasse في الطابق السادس، والذي يجمع بين التأثيرات الكلاسيكية والحديث، وهو كبير بما يكفي لاستيعاب 400 مقعد.

وتشمل الأماكن الأخرى مطعم Le Jardin لتناول الطعام طوال اليوم، ومطعم Mediterranean Villamore، ومطعم Matagi الياباني للحوم، والذي يضم طاولة سوشي، ومطعم All’onda، والذي يقدم الطعام الإيطالي، ومطعم Skorpeus، و Sablanc بجانب المسبح أو الشاطئ، بحسب موقع واتس أون.

ويسمح نطاق الفندق الجديد الرائع بخيارات ترفيهية من النادر العثور عليها في الفنادق، ومن المزمع تنظيم الحفلات الموسيقية الكلاسيكية في صالة اللوبي Blüthner Hall (تحت عنوان شاي بعد الظهر) ناهيك عن سينما خاصة تتسع لثمانية شخص مع مقاعد جلدية يمكنك الاستلقاء فيها.

ويحتوي سبا Cinq Mondes الذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع على مسبح داخلي يبلغ طوله 25 مترًا مع كبائن و 23 غرفة علاج، كما توجد صالة واسعة للألعاب الرياضية تكملها نوادي للأطفال والمراهقين.

الغرف مزينة بالألوان البلاتينية والذهبية وتبدأ الأسعار في الغرف الديلوكس من 2.800 درهم، بينما تكلف ليلة في جناح Emerald One Bedroom Suite Skyline View حوالي 5.350 درهم.