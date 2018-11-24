كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل ظهرت مركبات فضائية في دبي؟

كانت بريثي داكن ريجيش المقيمة في دبي في رحلة إلى القرية العالمية عندما لاحظت شكلًا دائريًا متوهجًا في السماء، فأخرجت هاتفها لتصوير هذه الظاهرة الغريبة، وإثبات أن ما شاهدته لم يكن القمر بل جسم فضائي غريب في السماء.

وذكرت غلف نيوز أن المخرجة الصحفية “ريجش” سارعت إلى إرسال اللقطات يوم الخميس إلى الصحيفة، حيث أظهر الفيديو بوضوح “مصدراً للضوء يتحرك عبر السماء، مع وجود القمر في الخلفية”.

وقالت: “رأيت حلقة ضخمة تبدو وكأنها جسم غامض، وكانت تتحرك باستمرار بسرعة معينة، وفي الواقع، شهدت صديقتي في أبو ظبي منذ ثلاثة أيام شيئًا مشابهًا جدًا”.

وللوقوف على حقيقة هذا الجسم الغريب، اتصلت الصحيفة بمجموعة دبي الفلكية للحصول على تفسيرات علمية لمثل هذه الظواهر.

وبحسب حسن أحمد الحريري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك، فإن ما شاهدته رجيش كان مجرد خدعة ضوئية يطلق عليها “الهالة ذات الـ22 درجة”.

وقال الحريري: “هناك بلورات في السحابة ينكسر الضوء القادم من القمر عبرها بطريقة خاصة مما يخلق صورة هالة”.

وأضاف: “لو كانت هذه الهالة بعيدة عن القمر، لقلت بالتأكيد إنها قد تكون شيئا آخر. ولكن لأنك تستطيع رؤية الضوء من القمر بالقرب منها، فإن ضوء القمر هو الذي يخلق تأثير الهالة”.