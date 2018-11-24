كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يعاني سوق العقارات في دبي من زيادة المخزون؟

في الأسابيع الأخيرة، كان هناك عدد كبير من التعليقات التي تشير إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لوقف زيادة المعروض في العقارات. وقد ساهم ذلك في تدفق ردود وتعليقات سلبية على وسائل الإعلام الاجتماعية مع شعور المعلقين بالقلق إزاء الحالة الراهنة للاقتصاد.

ويمكن القول أن ردود الفعل هذه غير مبررة، وليس من المنطقي التركيز دائمًا على الحكومة حتى تتدخل في حالة الاقتصاد من أجل “تحسين” الأشياء بطريقة ما. ومع ذلك فإن ما لا يُقدره البعض هو أن الإمارات تتمتع نظام يوفر إطاراً من القوانين واللوائح التي تعزز الازدها في قطاع الأعمال.

وخلال أوقات التباطؤ الاقتصادي، كانت هناك دائما نداءات واضحة لحماية الوضع الراهن. ويصبح الجميع من الصحفيين إلى سائقي سيارات الأجرة “خبراء” في تشخيص ما يعانيه الاقتصاد وماهي أفضل الوصفات العلاجية.

وما يثير الارتباك أكبر هو حقيقة أننا نعيش في عصر الاتصالات الفورية، حيث يتم التعامل مع كل رسالة موجهة عبر Whatsapp بنفس مستوى المصداقية.

وهذا يعني أنه عندما لا يكون هناك رد من قبل الدولة، يعتبر السكان تلقائيا أن الحالة ستصبح سيئة، ثم تنتشر هذه التنبؤات بالكارثة والغموض، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الضغط على المشاعر في دوامة تصبح محيرة عند النظر إليها من زاوية قانونية.

لقد ازدهرت دبي، والإمارات، في بيئة نظام اقتصادي غير مقيم نسبيا. ولا شك في أن هناك نظامًا تتفاعل فيه الكيانات المرتبطة بالحكومة في النظام الاقتصادي، لكنها تفعل ذلك في إطار المنافسة في معظم الأحيان.

بمعنى آخر، هذا النظام تتعايش بموجبه الكيانات التي ترعاها الحكومة مع القطاع الخاص. ومن منظور تنظيمي، يصبح الجانب الذي يجب أن تتدخل فيه الحكومة للتحكم في تضخم التكاليف، من خلال ضوابط الإيجار و / أو وضع أطر لتنظيم أسعار السلع والخدمات الأساسية، بحسب غلف نيوز.

وتمتعت دبي بطفرة في البنية التحتية والعقارات على مدى السنوات الـ16 الماضية، ولا شك أن البيئة الحالية لتباطؤ الأسعار تثير غضب الكثيرين. ومع ذلك، لا تكون الإجابة دائمًا في شكل تدخل حكومي إضافي يخنق النمو في القطاع الخاص، بل يشجعه على ذلك.

سيكون هناك دائما نداءات واضحة لاتخاذ تدابير شعبية. وقد انتشر هذا في الآونة الأخيرة بسبب السياسات الحمائية التي دعت إليها إدارة ترامب.

ومع ذلك، فإن دبي معروفة دائمة بسعيهما الدؤوب إلى الانفتاح، بغض النظر عن الضغوط الاقتصادية و / أو الجيوسياسية مع النتائج التي تتحدث عن نفسها. ومن المتوقع أن تستمر هذه الثورة التنافسية التي يشتهر بها البلد بتشريعات تاريخية في الأشهر المقبلة.