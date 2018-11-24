نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والسويدي برأس الخيمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامة الدكتور عتيق عبدالعزيز جكه المنصوري بمناسبة زفاف نجله “ماجد” إلى كريمة خلفان عبيد الرضه السويدي.

كما حضر الحفل – الذي أقيم في مركز إكسبو رأس الخيمة – الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية ” جلفار ” والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ أحمد بن صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي حميد القطامي رئيس هيئة الصحة بدبي ومعالي سعيد أحمد بن غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارت وعدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وأقارب العروسين، تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة. وام