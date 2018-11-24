الامارات | «طرق دبي» تعتزم توفير «الإنترنت المجاني» في الحافلات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعتزم توفير «الإنترنت المجاني» في الحافلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توفير خدمة «واي فاي» مجاناً في الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، وأعلنت عن بدء توفيرها في مركبات الأجرة البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة، حيث سيتم الانتهاء من تركيب الأجهزة المطلوبة في المركبات كافة نوفمبر المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة بدأت بتفعيل الخدمة في اسطول مركبات الأجرة، وباشرت في إجراء مباحثات مع شركتي الاتصالات في الدولة لتقديمها في أسطول الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، لافتاً إلى أن توفر تلك الخدمة في كل مكان يعد أحد شروط ومواصفات المدن الذكية.

وتابع أن دعم الشركات المقدمة للخدمة مطلوب من خلال مسؤولياتها المجتمعية وألا تنظر إليها كصفقة تجارية، خصوصاً أن مستقبلي هذه الخدمة من فئات إمكاناتها المادية ضعيفة.

وأشار بهروزيان إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع شركة الإمارت للاتصالات المتكاملة «دو» خلال معرض «جيتكس» الذي انعقد الشهر الماضي، على ضوئها باشرت الشركة في تركيب الأجهزة المطلوبة في مركبات الأجرة، لافتاً إلى أن انتهاء العمل من تغطية جميع مركبات الأسطول لشركات الامتياز الست العاملة في دبي سيتم خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وشدّد على أن توفير الخدمة في الحافلات والنقل البحري يتطلب التعاون من الشركات المقدمة للخدمة، الذي سيأتي في اطار دعمها لجهود تحول مدينة دبي لتكون أذكى مدن العالم، خصوصاً أن خدمات المواصلات العامة والنقل المشترك في كل مدن العالم مدعومة، لأن قيمة رسومها منخفضة وهدفها اجتماعي أكثر من أنها وسيلة لتحقيق الأرباح، ما جعل عملية توفير أي خدمات إضافيه فيها يتطلب دعم وتعاون الجهات المقدمة لتلك الخدمات.

تقييم مستمر

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد بهروزيان، إن خدمة «واي فاي» المجانية تتيح لرواد مركبات الأجرة تصفّح شبكة الإنترنت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام السريعة أثناء رحلاتهم. وستخضع الخدمة للتقييم المستمر ليتم توسيعها وتطويرها لضمان تمتع المركاب باستخدام هذه الخدمة بشكل سلس ومستمر.