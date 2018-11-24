أصيب أمس 25 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في الجمعة الـ 35 لمسيرات العودة في غزة .
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أمس، بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.
وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
وبدأ فلسطينيون، بعد صلاة عصر أمس، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق القطاع، قرب السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة.
يشار إلى أن أمس كانت الجمعة رقم 35، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينياً وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.
وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة منذ منتصف 2007.وام
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 25 فلسطينياً برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 35 لمسيرة العودة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .