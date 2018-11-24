إصابة 25 فلسطينياً برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 35 لمسيرة العودة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أصيب أمس 25 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في الجمعة الـ 35 لمسيرات العودة في غزة .

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أمس، بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ فلسطينيون، بعد صلاة عصر أمس، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق القطاع، قرب السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن أمس كانت الجمعة رقم 35، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينياً وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة منذ منتصف 2007.وام