كهرباء دبي تفوز بذهبية “أفضل جهة في نشر ثقافة الابتكار”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالجائزة الذهبية لفئة “أفضل جهة في نشر ثقافة الابتكار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” لفئة المؤسسات الكبرى ضمن جوائز “جولدن بريدج 2018” الأمريكية التي أقيمت مؤخراً في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن منصة “أفكاري” التي أطلقتها منذ عام 2015 لمشاركة أفكار الموظفين المبتكرة في جميع قطاعات الهيئة وتعزيز ثقافة الابتكار بين جميع الفئات.

و شكّلت منصة “أفكاري” منذ إطلاقها منذ أكثر من ثلاث سنوات مخزوناً مركزياً لإدارة الابتكار يضمن استمرار التطوير والتحسين في الهيئة وتحقيق خططها التنموية وتعزيز التواصل بين موظفي الهيئة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية هذا الإنجاز الذي يُعد اعترافاً عالمياً جديداً بجهود الهيئة لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات.

و اوضح ان الهيئة أطلقت منصة “أفكاري” بهدف تشجيع الإبداع والابتكار وتشجيع الموظفين على الإسهام في تحسين خدمات الهيئة وأدائها إضافة إلى توفير بيئة محفزة لمهارات الموظفين وإطلاق العنان لهم للإبداع والابتكار كجزء من استراتيجية الهيئة للابتكار. .موضحا ان الهيئة رفعت أهمية محور الابتكار إلى 40% في خطتها الاستراتيجية وأضافت أهدافاً تعنى مباشرةً بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار وإسعاد جميع المعنيين واستطاعت مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية. وام