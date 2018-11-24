100 ألف مقيم وزائر بالإمارات شاركوا في “مسيرة حارب السكري” خلال 10 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

شارك عدد من الهيئات بدبي فى مسيرة حارب السكري بدعم من هيئة الصحة بدبي، وجمعية الإمارات للسكري فيما سيتم التبرع بجميع الأموال التي تم جمعها من التسجيل في الحملة إلى مؤسسة الجليلة الخيرية، الشريك الخيري الرسمي للمبادرة.

وتحتفل مبادرة “مسيرة حارب السكري”، بمرور 10 سنوات على إطلاقها من مجموعة “لاندمارك” حيث استضافت المسيرة هذا العام أكثر من 18,000 من الحضور، لينضموا بذلك إلى أكثر من 100 ألف شخص شاركوا فيها على مدى السنوات العشر الماضية.

وأجرت هيئة الصحة بدبي خلال “مسيرة حارب السكري” العاشرة فحوصات مجانية لسكر الدم في مكان الحدث لجميع المشاركين فيه.

وبعد انتهاء المسيرة، استمتع المشاركون بمجموعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضة الجماعية، مثل الزومبا واليوغا والرقص. كما اهتمت المساحة المخصصة للأطفال “سوبر كيدز فن آرينا” بتثقيف أعضاء المجتمع الصغار- الذين يعدون الشريحة الأهم- بأهمية تناول الطعام الصحي وممارسة الأنشطة باستمرار. كما استمتع الصغار بباقة من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك الألعاب ضمن الموقع، وركن التلوين، والمسابقات الإبداعية، والقلاع المطاطية، وطلاء الوجوه. وام