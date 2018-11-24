ابن عامر يشهد تخريج دورة “القناصة التأسيسية” بشرطة الشارقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة – الوطن:

شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة تخريج دورة “القناصة التأسيسية”، التي نظمها معهد تدريب الشرطة بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من يوم 28 أكتوبر إلى يوم 22 نوفمبر 2018، والتي أقيمت بميادين الرماية بالخضيرة، بمشاركة (13) منتسباً من إدارة المهام الخاصة والادارة العامة للحرس الأميري بشرطة الشارقة.

حضر حفل التخريج العميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام إدارة العمليات المركزية وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وأوضح العميد بن عامر بأن هذه الدورة من الدورات التي يحتاج إليها رجل الشرطة والتي تبرز مهارات وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في المهام الأمنية المتخصصة.

مشيداً بالمستوى المتميز الذي أظهرته المنافسات القوية والمثيرة والروح الرياضية العالية طيلة أيام الدورة، وتفاعل الخريجين الايجابي والتزامهم في تنفيذ برنامج الدورة، وحصدت إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة المراكز الثلاثة الاولى، حيث فاز بالمركز الاول النقيب سعيد علي مبارك الشحي، والمركز الثاني الرائد عبدالله بن دلموج الكتبي، والمركز الثالث رقيب أول يوسف عبدالله الجسمي.

وفي الختام الحفل قام العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة بتسليم الشهادات على الخريجين متمنياً لهم التوفيق.