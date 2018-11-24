شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

في خطوة داعمة للتوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة بإسعاد الموظفين، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية، بهدف توطيد أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين، وإتاحة برنامج العروض والمزايا “إسعاد” لموظفي السلطة البحرية، بما يعزز الولاء المؤسسي ويحسن جودة الحياة ويحقق السعادة للناس.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، ومن جانب سلطة مدينة دبي الملاحية، السيد عامر علي، المدير التنفيذي، بحضور السيدة منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد اللواء طيار أحمد بن ثاني أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر، مضيفاً أنهم في شرطة دبي يتطلعون لهذه التجربة المميزة مع السلطة الملاحية.

من جانبه، أوضح عامر علي أنّ الشراكة الاستراتيجية الجديدة تمهد الطريق أمام الارتقاء بمستوى الرضا المهني وتحقيق السعادة الوظيفية للكوادر البشرية التي تمثل الدعامة الأساسية لترجمة رؤية السلطة الملاحية في تطوير تجمع بحري آمن ومستدام ومتنوع يضع دبي في صدارة العواصم البحرية الأكثر تنافسية وشمولية وجاذبية استثمارية في العالم، لافتاً إلى أنّها خطوة متقدمة باتجاه تحسين مؤشر سعادة الموظفين التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للسلطة الملاحية، عملاً بالتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل “السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي”.

وأضاف علي أن أهمية بطاقة “إسعاد” تكمن في كونها مبادرة نوعية موجهة لإرساء دعائم السعادة والإيجابية بين أوساط موظفي الهيئات الحكومية، لاسيّما وأنها تستند إلى حزمة واسعة من الخصومات والعروض والمزايا المقدمة من شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع قدماً إلى مواصلة التنسيق مع شرطة دبي لتعزيز التكامل الحكومي وتوجيه الجهود المشتركة في خدمة التوجه الوطني في جعل الإمارات “أفضل دولة لأسعد شعب”.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي السلطة الملاحية لبرنامج “إسعاد” في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي موظفي السلطة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي السلطة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي. وام