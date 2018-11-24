مهرجان السمحة التراثي يكرم فنانين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

واصل مهرجان السمحة التراثي 2018 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى مساء يوم غد أنشطته وفعالياته باستقبال عدد من من الشخصيات الدبلماسية فى الدولة وطلاب المدارس وحشد من الجمهور الذين اطلعوا على ما تعرضه الدكاكين من مفردات التراث الإماراتي.

وشهدت فعاليات المهرجان أمس الأول تكريم العديد من ضيوف المهرجان منهم الفنان الإماراتي خلف الأحبابي، والإعلامي سعيد المعمري، والفنان حمد القبيسي، إضافة إلى الفنان سالم القرص، والفنان فادي عيد، والأستاذ علي الشامسي مسؤول الإنتاج في “عائلة بوغنوم”.

من جهة أخرى، تتواصل برامج المهرجان، حيث تشهد ليالي المهرجان محاضرات توعوية وتثقيفية بجانب المسابقات التراثية مثل اليولة، وأجمل زي تراثي، ومسابقة التلي، وغيرها من المسابقات اليومية ذات الجوائز القيمة المقدمة من الجهات الراعية والداعمة التي تقوم بدور مقدَّر في المهرجان. وام