واصل مهرجان السمحة التراثي 2018 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى مساء يوم غد أنشطته وفعالياته باستقبال عدد من من الشخصيات الدبلماسية فى الدولة وطلاب المدارس وحشد من الجمهور الذين اطلعوا على ما تعرضه الدكاكين من مفردات التراث الإماراتي.
وشهدت فعاليات المهرجان أمس الأول تكريم العديد من ضيوف المهرجان منهم الفنان الإماراتي خلف الأحبابي، والإعلامي سعيد المعمري، والفنان حمد القبيسي، إضافة إلى الفنان سالم القرص، والفنان فادي عيد، والأستاذ علي الشامسي مسؤول الإنتاج في “عائلة بوغنوم”.
من جهة أخرى، تتواصل برامج المهرجان، حيث تشهد ليالي المهرجان محاضرات توعوية وتثقيفية بجانب المسابقات التراثية مثل اليولة، وأجمل زي تراثي، ومسابقة التلي، وغيرها من المسابقات اليومية ذات الجوائز القيمة المقدمة من الجهات الراعية والداعمة التي تقوم بدور مقدَّر في المهرجان. وام
شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان السمحة التراثي يكرم فنانين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .