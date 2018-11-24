رئيس نادي الشارقة يثمن دعم سلطان القاسمي ويكرم أبطال الألعاب الفرديةاحتفاءً بانجازات بطولتي اليونان وفرنسا المفتوحة للتايكواندو

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة- سليمان حسن:

أقام مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عصر أول من أمس حفل تكريم للاعبي فريق التايكواندو بالنادي، الثنائي عبدالله غلوم المازمي وسلطان صلاح آل علي، اللذان حققا ميداليات دولية في بطولتي اليونان وفرنسا المفتوحة للتايكواندو مؤخراً.

حضر التكريم مجلس الإدارة برئاسة سعادة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة ومحمد جمعة بن هندي نائب الرئيس والأعضاء، واللاعب عبدالله غلوم المازمي وعبدالله حاتم مدرب الفريق وراشد رمضان الإداري، وذلك بمقر النادي في سمنان.

وأوضح رئيس النادي أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يتابع الألعاب الفردية بنفسه ولديها اهتمام خاص، بالرغم من المسئوليات الكبيرة في كافة مناحي الحياة، ألا أن سموه حريص على متابعة الألعاب بكافة ضروبها، وهذا الأمر يدفعنا لتجويد العمل حتى نحقق هدفنا بالوصول إلى الأولمبياد، وأبان: الميدالية تعني الكثير بالنسبة لنا في النادي، هي تتويج للجهود المبذولة من كافة الأطراف، تحقيق ميدالية في بطولات عالمية ليس بالأمر السهل وتأتي بعد سنين من التعب والبذل، الإنجاز في الألعاب الفردية يختلف تماماً عن بقية الألعاب، الأندية تعمل وتخطط لسنوات حتى تفوز بميدالية والتي أعتبرها شخصياً تساوي إنجاز فريق بحاله.

ومضى: تكريم اللاعبين المميزين وأصحاب الإنجازات داخل قلعة الملك نهج يسير عليه المجلس، الثنائي حقق إنجازات واضحة والمجلس حريص على هذا التكريم حتى يكون خير دافع وتشجيع لأبناء النادي المتميزين، باسم مجلس الإدارة والأعضاء أشكر هؤلاء الأبطال على ما قدموه في سبيل رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، والشكر أيضاً للطاقم الفني والإداري الذي ظل يسهر الليالي ويتعب من أجل رؤية أبناءهم اللاعبين يعتلون منصات التتويج.

وأشاد الشامسي بالعمل الذي يتم في إدارة الألعاب الفردية مبيناً أن هناك طفرة واضحة في الألعاب الفردية والتي نفضت الغبار عن نفسها وباتت تحرز نتائج جيدة والمستوى في تطور ملحوظ، مطالباً بمواصلة العمل بنفس الوتيرة والاستعانة بالخبراء والكشافين لاكتشاف المواهب منذ الصغر حتى تكون المنظومة مستمرة ويكون هناك تواصل أجيال بجلب مزيد من اللاعبين أصحاب الموهبة، مشيراً إلى أن الاستعانة بالدراسات والخبراء في كل الألعاب تأتي بنتائج جيدة ونحصل على أجود الخامات الوطنية.

بدوره عبر سعادة المهندس سليمان عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية عن شكره وتقديره لسمو حاكم الشارقة، راعي الرياضة، وولي عهده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ونائب الحاكم الشيخ عبدالله بن سالم، على الاهتمام والدعم المتواصل للألعاب الفردية، ورأي أن التكريم يصب في خانة دعم لاعبي فرق الألعاب الفردية، ونوه أنهم يعملون لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، برؤية أبناء إمارة الشارقة يعتلون منصات التتويج ويحققون الإنجازات العالمية، وقال: نشكر اتحاد الإمارات للتايكواندو على التعاون والتفاهم بين الطرفين لما فيه مصلحة الجميع.

وتابع: فريق التايكوندو مميز بكادره الوطني الخالص، المشاركات الخارجية كانت دائماً في بطولات دولية مصنفة من الاتحاد الدولي للعبة، لاعبونا حققوا إنجازات واضحة في هذه البطولات، فبطولة اليونان كان عدد المشاركين فيها يفوق الـ1500 لاعب وأكثر من 60 دولة وتواجد فيها أبطال عالميين ومصنفين، أيضاً بطولة فرنسا الأخيرة استقطبت ما يزيد عن 1300 لاعب وعدد الدول تخطى الـ55 دولة، وضمت أبطال في التايكواندو، كون لاعبينا يحصلون على ميداليات من وسط هذا الزخم من النجوم وبهذه الأعداد المشاركة نعتبره مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا، ميزة هذه البطولات أن الفرق تستطيع من خلالها جمع نقاط تؤهلها في الوصول للأولمبياد وهو حلم مشروع ونعمل من أجله بكل جد.

ومضى رئيس إدارة الألعاب الفردية: الآن أصبح للإمارات أسم كبير بفضل الإنجازات التي ظل يحققها أبناءنا اللاعبون في البطولات التي يقيمها الاتحاد الدولي للتايكواندو، الجهاز الفني يعمل بتفانٍ وإخلاص وهو الدينمو المحرك للفريق بالإضافة للجهاز الإداري الذي يسهر الليالي من أجل تذليل كافة الصعاب، نشكرهم على هذه الجهود وسنواصل ما بدأناه حتى يتحقق الهدف المنشود.