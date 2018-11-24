سفير الدولة يلتقي وزير الصناعات الدفاعية والجوية الفضائية في كازاخستان

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة التقى سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان معالي بيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والجوية الفضائية في كازاخستان بحضور وفد من ممثلي الشركات الإماراتية ومديري الإدارات بوزارة الصناعات الدفاعية في كازاخستان ورؤساء الشركات الكازاخستانية للصناعات العسكرية. شهد اللقاء بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الصناعات العسكرية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية إقامة التعاون بين الشركات الإماراتية والشركات الكازاخستانية للصناعات العسكرية مشيرين إلى حرصهما المشترك على تبادل الخبرات التي اكتسبها الجانبان في مجال صناعات الدفاع. وام

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