الجزيرة يهزم العنابي بهدفين ويفوز بديربي أبو ظبيالإمارات يعود لسكة الانتصارات على حساب الفجيرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

فاز الجزيرة على الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ديربي أبوظبي الذي احتضنه استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي مساء أمس.

تقدم علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 12، وتعادل ليوناردو دي سوزا للوحدة في الدقيقة 45 من ضربة جزاء أيضًا، وعاد الجزيرة ليتقدم في الدقيقة 47 عبر ليوناردو بيريرا.

ورفع فخر أبو ظبي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، في حين توقف رصيد العنابي عند 15 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة سريعة وحاول كل فريق الاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التقدم. بادر العنابي بالهجوم وكاد سبستيان تيغالي يسجل الهدف الأول للوحدة بتسديدة في الدقيقة السادسة أبعدها فارس جمعة.

وجاء الرد سريعًا من الجزيرة الذي حصل على ركلة جزاء سجل منها علي مبخوت الهدف الأول في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للحصة الأولى حصل الوحدة على ركلة جزاء بعد عرقلة المغربي مراد باتنا داخل المنطقة، ونجح ليوناردو دي سوزا في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

استهل فخر العاصمة الشوط الثاني بهدف مبكرٍ من تسديدة قوية متقنة من ليوناردو بيريرا سكنت الشباك في الدقيقة 47. استحوذ العنابي على الكرة وحاول لاعبوه تسجيل التعادل لكنّ محاولاتهم لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الجزيرة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حصل على مبخوت على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على عبدالله الكربي في منتصف الملعب.

وفي مباراة أخرى، استعاد الإمارات نغمة الانتصارات وفاز على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد نادي الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي أمس.

تقدم شيخ دياباتي للإمارات في الدقيقة 17، وتعادل محمد خلفان للفجيرة في الدقيقة 57، وسجل خالد عمبر الثاني للإمارات في الدقيقة 71، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عاد شيخ دياباتي ليهز الشباك وسجل الهدف الثالث للإمارات.

ورفع الصقور رصيدهم إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصبد الفجيرة عند 12 نقطة في المركز السابع.