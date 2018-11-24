محمد الشيباني يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي “SPS” في لامير

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

زار معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير، وكان في استقباله سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد محمد راشد عبدالله، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والمقدم المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية وعدد من الضباط .

واستمع معاليه إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطه من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي لامير كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز شرطة ذكية.

وأطلع على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

ويوفر مركز الشرطة الذكي في لامير مجموعة من الخدمات الجنائية منها ” إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر “بالفيديو كونفرنس″ مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه.

كما ويوفر المركز خدمات جنائية منها: خدمة عين الشرطة، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، جرائم الإتجار بالبشر، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب خدمات مرورية ومنها:” دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث مروري”.

ويقدم المركز خدمة الشهادات والتصاريح ومنها تصريح عمل ليل، تصريح دخول جثمان، بحث الحالة الجنائي، طلب شهادة فقدان، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة براءة ذمة، تصريح إغلاق شارع، إلى جانب خدمات مجتمعية ومنها: خدمة الوظائف الشاغرة، خدمة “قيادات شرطة دبي في خدمتكم”، وخدمة “طلب تأمين الفعاليات”، خدمة الشرطة السياحية، استعلام عن معثور، استلام معثور من الجمهور، وخدمات مرضى القلب. وام