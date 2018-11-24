سوق أبوظبي تتراجع بضغط من الأسهم القياديةالقطاع العقاري يقود تراجعات سوق دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تراجعت سوق ابوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من تراجع عدد من الأسهم والقطاعات القيادية في السوق، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 70.71 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليقفل عند مستوى 4984.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 173.55 مليون سهم بقيمة 903.5 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 7.66% مع هبوط سهم دانة غاز بأكثر من 7% وادنوك بنسبة فاقد 4%، وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.47% مع تراجع سهم راس الخيمة بنسبة 6.03% واشراق بنسبة 0.17%، اما قطاع البنوك فتراجع بنسبة 1.41% مع هبوط سهم ابوظبي الأول بنسبة 3.11%.

من جهة أخرى واصلت سوق دبي تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادها القطاع العقاري، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 23.85 نقطة او ما نسبته 0.86% ليقفل عند مستوى 2754.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 79.5 مليون سهم بقينة 89.2 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.80% مع صعود سهم الاتصالات المتكاملة دو بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.53% مع هبوط سهم اعمار بنسبة 2.45% وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.48% مع هبوط سهم الامارات دبي الوطني بنسبة 2.05%.

السوق السعودية تتراجع وسط تباين أداء القياديات

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث هبط المؤشر العام للسوق لمستوى 7607.32 نقطة خاسرا بواقع 54.85 نقطة او ما نسبته 0.72%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 613.6 مليون سهم بقيمة 13.8 مليار ريال نفذت من خلال 509.9 ألف صفقة.

وسجل سعر سهم أنعام القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.37% وصولا الى سعر 13.86 ريال تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 8.11% وصولا الى سعر 20.54 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات اعلى نسبة تراجع بواقع 40.82% وصولا الى سعر 79.30 ريال تلاه سهم دور بنسبة 7.51% وصولا الى سعر 19.70 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 78.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 57.2 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.1 مليار ريال تلاه سهم الانماء بواقع 1.63 مليار ريال.

ومن أخبار الشركات، أبقت الراجحي المالية على تصنيفها المحايد لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها، وخفضت السعر المستهدف إلى 19 ريالا، مقابل 24 ريالا للسهم سابقا. وقالت شركة الأبحاث إن تخفيض السعر المستهدف، جاء نظرا لأنها تتوقع أن تستمر مبيعات المحلات القائمة المحلية على ضعفها في المدى القريب بسبب انخفاض الإنفاق على السلع غير الضرورية وانخفاض قاعدة العملاء. وأشارت الى أن نتائج شركة، بالربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018، كانت أقل من تقديراتها، وأقل من متوسط تقديرات المحللين التي بلغت 30 و46 مليون ريال، على التوالي.

بينما أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن بلوغ خسائرها المتراكمة 247.03 مليون ريال، كما في 30 يونيو 2018، تمثل 44% من رأس المال. وقالت الشركة إن الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة، تتمثل في تطبيق المعيار التاسع من معايير المحاسبة الدولية، وما ترتب على ذلك من تسجيل مخصص خسارة القيمة الائتمانية للذمم المدينة التجارية وأصول العقد. وأشارت إلى أن الإدارة تتواصل مع العملاء لتحصيل المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة لتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإنشائية بهدف تحويل أصول العقود إلى مبالغ مستحقة القبض. كما نوهت إلى أنها ستقوم بتطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس المال والصادرة من هيئة السوق المالية.

مؤشرات السوق الكويتية تقفل على تباين

تباينت مؤشرات السوق الكويتية في أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط صعود في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.4 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليقفل عند مستوى 5082.42 نقطة، اما المؤشر الرئيسي فارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.04% وبواقع 1.8 نقطة ليقفل عند مستوى 4748.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% وبواقع 30.8 نقطة ليقفل عند مستوى 5266.27 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 38.6% و47% على التوالي وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق ( علما بان تعاملات الأسبوع الماضي اقتصرت على 4 جلسات وذلك لعطلة السوق بذكرى المولد النبوي اما الأسبوع الأسبق فاقتصرت فيه التعاملات على 3 جلسات فقط نتيجة للأحوال الجوية السائدة حينها)، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 459.3 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون دينار نفذت من خلال 17.5 الف صفقة.

ومن أخبار الشركات، أظهرت البيانات المالية لشركة الديرة القابضة ارتفاع خسائر الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 830.1% على أساس سنوي. حيث بلغت أرباح الفترة 190.66 ألف دينار (628.2 ألف دولار)، مقابل خسائر بنحو 20.5 ألف دينار (67.55 ألف دولار) للربع الثالث من عام 2017. وحققت الشركة خسائر بقيمة 42.86 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل خسائر بنحو 496.48 ألف دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي، بتراجع في الخسائر بنسبة 91.4%. وقالت الشركة إن الأرباح الناتجة عن الاستثمار في شركات زميلة خلال الفترة بلغت 459.84 ألف دينار مقابل 202.29 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت خسائر الشركة في النصف الأول من العام الجاري 233.52 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 475.98 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع في الخسائر نسبته 51%.

ووقعت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عقد بنظام المرابحة بقيمة 1.1 مليون دينار (3.6 مليون دولار)؛ لشراء حصص إضافية في شركة مجموعة السراج القابضة. وحسب بيان الشركة فإن إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمغاربية في السراج القابضة بلغ 25.3 مليون سهم، بما يمثل 42.3% في السراج. وأعلنت المغاربية زيادة حصتها في مجموعة السراج القابضة من خلال توقيع عقد شراء 12.6%، تمثل 7.5 مليون سهم في السراج بقيمة 676.4 ألف دينار، لترتفع نسبة المغاربية في السراج إلى 31%. وكانت الخليجية قد أعلنت، في نهاية سبتمبر السابق، زيادة حصتها في شركة السراج القابضة إلى نسبة 18.43% من خلال شراء حصة إضافية بواقع 11.34%.

فيما أظهرت البيانات المالية لشركة برقان لحفر الآبار ارتفاع أرباح الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018 بنسبة 54.4% على أساس سنوي. وبلغت أرباح الفترة 940.15 ألف دينار (3.1 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 609.05 ألف دينار (2.01 مليون دولار) للربع الثاني بالعام الماضي. وبلغت أرباح الشركة بالستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، نحو 1.88 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 1.11 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي، بارتفاع نسبته 69.4%. وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى تجديد بعض العقود مع شركة نفط الكويت. وكانت أرباح الشركة ارتفعت 87.6% بالربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2018، لتصل إلى 939.85 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 500.95 ألف دينار للربع المماثل من عام 2017.

مكاسب جيدة للسوق البحرينية تقودها اسهم الاستثمار

ارتدت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي لتخرج في مكاسب جيدة مدعومة بشكل رئيسي من قطاع الاستثمار، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.05 نقطة أو ما نسبته 1.07% ليقفل عند مستوى 1323.21 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المتعاملون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 4.37 مليون دينار نفذت من خلال 296 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.42% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، فيما أقفلت القطاعات المتبقية على ثبات.

وسجل سعر سهم الخليجية المتحدة القابضة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.95% وصولا الى سعر 1.1309 دينار تلاه سهم الخليجي التجاري بنسبة 1.23% وصولا الى سعر 0.082 دينار، في المقابل سجل سعر سهم انفستكورب اعلى نسبة تراجع بواقع 1.06% وصولا الى سعر 9.3 دولار تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 0.93% وصولا الى سعر 0.212 دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 14.48 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون دينار تلاه في الحجم والقيمة قطاع الاستثمار بواقع 2.5 مليون سهم بقيمة 363.3 الف دينار.

ومن أخبار الشركات، أكدت مجموعة جي إف إتش، المدرجة في سوق دبي المالي وبورصتي البحرين والكويت. أوضحت مجموعة “جي إف إتش” أن تصريحات رئيس مجلس إدارتها حول إدراج أسهمها في السوق السعودي وبيع محفظتها العقارية تم إعلانها سابقاَ بتاريخ 3 مايو 2018. وأضافت المجموعة أنها قامت بتعيين بنك “الخليج الدولي” للتواصل مع السوق السعودي من أجل إدراج أسهمها شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية بالسعودية. وأكدت أنها تلقت عرضاً لبيع محفظتها العقارية بالكامل، مشيرة إلى أن العرض حالياً قيد الدراسة وسيكون خاضعاً لموافقة مجلس الإدارة والجهات الرقابية. وأكدت المجموعة ف أنها تهدف إلى زيادة حجم الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال زيادة عمليات توظيف الاستثمار والاستحواذات الاستراتيجية لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020.

كما أكد بنك البحرين الوطني نجاح إصدار الشركة القابضة للنفط والغاز لسندات دولارية. ونجحت الشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع الاستثمار والتطوير التابع للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بإصدار ما قيمته مليار دولار أمريكي من سندات الضمان المالية المزدوجة. ويعتبر هذا الإصدار الذي يشمل 500 مليون دولار من السندات بنسبة فائدة 7.625% على فترة 6 سنوات و500 مليون من السندات بنسبة فائدة 8.375% على فترة 10 سنوات. والثاني ضمن برنامج الشركة القابضة للنفط والغاز والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي بعد الإصدار الأول في عام 2017.

مكاسب طفيفة للسوق العمانية بدعم من القطاع المالي

أغلقت السوق العمانية تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على جلستين فقط، على مكاسب طفيفة مدعومة من القطاع المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.74 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 4453.30 نقطة، ومع اقتصار جلسات الأسبوع على اثنتين فقط، فقد تراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 66% و72% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفذت من خلال 1937 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.06%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22% وقطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم مدينة مسقط للتحلية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00% وصولا الى سعر 0.130 ريال تلاه سهم كلية مجان بنسبة 2.47% وصولا الى سعر 0.664 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بنك ظفار حق افضلية اعلى نسبة تراجع بواقع 18.18% وصولا الى سعر 0.009 ريال تلاه سهم العمانية لخدمات التمويل بنسبة 9.71% وصولا الى سعر 0.158 ريال. واحتل قطاع المال المركز الأول بأحجام وقيم التعاملات بواقع 8.36 مليون سهم بقيمة 1.17 مليون ريال تلاه في الحجم والقيمة قطاع الخدمات بواقع 1.93 مليون سهم بقيمة 276.3 الف ريال.

ومن أخبار الشركات، تراجعت أرباح الشركة المتحدة للتمويل في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 96.2%، على أساس سنوي. وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري 12 ألف ريال (31.12 ألف دولار)، مقابل أرباح بقيمة 316 ألف ريال (819.38 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي. وعلى مستوى 9 أشهر من العام أظهرت النتائج المالية للشركة، تراجع أرباح الشركة بنسبة 80.01%، إلى 305 آلاف ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.53 مليون ريال في 9 أشهر من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصاريف خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 4.75%، لتصل إلى 7.12 مليون ريال، مقابل مصروفات بقيمة 6.8 مليون ريال خلال 9 أشهر من العام الماضي. وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75.8%، إلى 293 ألف ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت الشركة المتحدة للتمويل مع كافة الموظفين بفرع نزوى، وتوصلت للمخالفين في فرع نزوى. وأوضحت الشركة أن ذلك الإجراء جاء بعد تعيين مكتب مستقل لإعداد تقرير حول الفرع، ولجنة للتحقيق. وأوصت اللجنة بتصعيد الموقف وإبلاغ الشرطة، وعليه قرر مجلس الإدارة إعداد تقرير مفصل عن الواقعة ورفع دعوى قضائية ضد المخالفين بالفرع. وكانت الشركة أشارت في بيان لها في نهاية يناير الماضي، أن مدير فرع نزوى غادر البلاد فجأة ودون أي إشعار.

فيما أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييماتها للأصول طويلة الأجل للبنك الأهلي العُماني (ABOB)، المدرج ببورصة مسقط، عند درجة BBB. وأضافت الوكالة أنها قيمت أصول البنك قصيرة الأجل عند درجة A3، مع نظرة مستقبلية سلبية. كما أبقت الوكالة على تقييمها لمعيار القوة المالية للبنك عند درجة BBB، بنظرة مستقبلية سلبية. وأرجعت الوكالة تقييماتها إلى مستويات الربحية الجيدة للبنك، والأداء الجيد للبنك على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة. ولفتت الوكالة إلى ارتباط البنك بالدولة والتقييم الائتماني لأصولها السيادية. وأشارت إلى أن البنك يتبع سياسة ائتمانية حذرة في إدارة المخاطر وتستفيد أنظمته من خبرة المساهم الاستراتيجي به وهو البنك الأهلي المتحد.