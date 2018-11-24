الامارات | طالب يبتكر طريقة لرفع إنتاج الألواح الشمسية 40 %

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يبتكر طريقة لرفع إنتاج الألواح الشمسية 40 % والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الطالب بجوار لوح شمسي تابع لـ «ديوا». من المصدر

صمم موظف في قطاع توزيع الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس محمد الهاشمي، وهو طالب ماجستير هندسة نظم دقيقة، في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، طبقة مانعة للانعكاس الضوئي تستطيع رفع كفاءة الألواح الشمسية السيليكونية بنسبة 40%. وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»:

«عرضت في الورقة التي قدمتها في المؤتمر العلمي بالجامعة الأميركية في الإمارات، تصميماً لطبقة مانعة للانعكاس الضوئي تُستخدم على سطح الخلايا الشمسية المصنوعة من مادة السيليكون (Si)، إذ إن هذه الطبقة تزيد مقدار الضوء (عدد الفوتونات) الداخل إلى الخلية الشمسية، فكلما زاد الضوء الداخل إلى الخلية الشمسية زاد مقدار الطاقة الكهربائية المتولدة، ويمكن زيادته بتقليل الانعكاس الضوئي على سطح الخلية».

وأوضح الهاشمي أن الدراسة التي أجراها كانت ضمن حيّز الطيف الشمسي من الطول الموجي 1100 نانوميتر إلى 300 نانوميتر، وهذا هو حيّز الطيف الشمسي الذي تستطيع خلية السيليكون الشمسية امتصاصه من الضوء الشمسي الواصل إلى كوكب الأرض، مضيفاً: «بناءً على حساباتنا يمكن زيادة أداء الخلية الشمسية بمقدار ما يقارب 40%، بإضافة طبقة رقيقة من مادة نيتريد السيليكون Si3Ni4 بسمك 76.5 نانوميتر أو 0.0765 مايكروميتر، والذي يقارب سمك شعرة الإنسان البالغ 75 مايكروميتر، وتقلص الطبقة المضافة الانعكاس من 36.02 إلى 9.45%».

ولفت إلى أنه شارك بهذا البحث الذي يعد جزءاً من رسالته للماجستير، في مؤتمر نظمته، أخيراً، الجامعة الأميركية في الإمارات حول الاستدامة.