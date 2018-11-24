الامارات | «الإمارات اليوم» تُهدي «علّمني زايد» إلى طالبات مدرسة أم سقيم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «علّمني زايد» يهدف إلى تعريف النشء بمؤسس الدولة. الإمارات اليوم

أهدت «الإمارات اليوم» عدداً من نسخ كتاب «علّمني زايد»، الذي أطلقته الصحيفة بمناسبة «عام زايد»، إلى طالبات مدرسة أم سقيم للتعليم الأساسي، أخيراً. ويتضمن الكتاب مجموعة من القصص تسرد لقطات من حياة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويهدف الكتاب إلى تعريف النشء بمؤسّس الدولة.

وقالت مديرة المدرسة، نورا المهيري، إن الكتاب إنتاج رائع من «الإمارات اليوم» يضاف إلى المكتبة المدرسية، ويثري معارف الصغار من أبناء الوطن بمواقف ولقطات من حياة الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وأضافت أن «الإمارات اليوم» أنتجت الكتاب بأسلوب قصصي حواري مشوّق، يجذب القارئ والمستمع إلى معرفة المزيد عن حياة باني اتحاد دولة الإمارات، لافتةً إلى أن المكتبة المدرسية بحاجة إلى مزيد من قصص الأطفال حول حياة الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سواء كانت قصصاً مكتوبة أو مصورة.

وأبدت طالبات المدرسة سعادتهن بالكتاب، ورحن يتبارين في قراءة أجزاء منه فور حصولهن على نسخ منه.