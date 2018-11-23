الامارات | "ترحيب".. قصيدة لـ "محمد بن راشد" بمناسبة زيارة محمد بن سلمان للدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "ترحيب".. قصيدة لـ "محمد بن راشد" بمناسبة زيارة محمد بن سلمان للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعنوان"ترحيب" بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى الامارات جاء في كلماتها:

ترحيبْ لــــكْ الــوفــا يـامـحـمدْ مـــنْ مـحـبِّـينكْ

حـلِّـيـتْ داركْ مـــا بـيـنْ أهـلـكْ وخـلانـكْ وفــي ضـيـافَةْ أبــو خـالـدْ هُــوْ إيـمينكْ

وإنــتـهْ يـمـيـنهْ وشــانـهْ واحــدْ وشـانـكْ نـــفــرحْ بــجـيَّـتـكْ وتــشــرِّفْ مــودِّيـنـكْ

يـاكـاسبْ الـمـجدْ ربِّــكْ عَ الـجدا عـانكْ أبـــوكْ سـلـمـانْ يـــدري بـــأنْ تـمـكينكْ

حفظْ لبلادكْ وشافْ الصِّدقْ في إيمانكْ مـنْ أجـلْ هـذا عطاكْ العهدْ في إيدينكْ

يــاصـايـنْ الـعـهـدْ دامْ الــعـزْ عـنـوانـكْ اللهْ يـــديــمْ الـــمــودِّهْ وربِّـــــكْ إيـعـيـنـكْ

عــلــى الـمـهـمِّهْ ويـكـبـتْ كـــلْ عــدوانـكْ نــحـنْ مــعـكْ صـفِّـنـا واحـــدْ مـوالـيـنكْ

عَ كــــلْ حـــالٍ تــرانـا أوثَـــقْ إخــوانـكْ طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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