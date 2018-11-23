ابن عامر يقلد الرتب الجديدة لـ 115 ضابطاً من شرطة الشارقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة – الوطن:

قلّد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أمس الأول، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، الرتب الجديدة للضباط العاملين بشرطة الشارقة، والذين تم ترقيتهم مؤخرا بتوجيهات كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، والبالغ عددهم 115 ضابطاً.

وتوجه العميد بن عامرخلال حفل التقليد الذي شهده المديرون العامون ومديري الإدارات بالتهنئة للمرفعين، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى أدائهم، مشيرا أن الترقية تعد عامل تحفيز لمضاعفة الجهود وتحمل المسؤوليات وزيادرة العطاء، للحفاظ على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

وطالب العميد بن عامر الضباط بالتركيز على المستقبل وتطوير الذات والعمل الجماعي، وضرورة التسلح بالإيمان بأهمية الدور الذي يقومون به في حفظ الأمن والاستقرار، لأنهم محط آمال وتطلعات شعبهم وقيادتهم في توفير الأمن والاستقرار، وعليهم أن يثبتوا باستمرار أنهم دوما عند حسن الظن بهم.

كما دعا المرفعين إلى الإبداع في مجال العمل والمحافظة على التميز والمكانة المرموقة التي تبؤوتها الأجهزة الشرطية بالدولة، مؤكدا أن شرطة الشارقة دأبت على تشجيع كوادرها وتحفيزهم من خلال الترقيات والحوافز الكبيرة التي يحصلون عليها، التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لهم، والتي يجب أن تقابل دوما بالإخلاص والإرتقاء بالعمل، متمنيا في ختام حديثه للضباط دوام الرقي والنجاح.