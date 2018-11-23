حاكم عجمان يوجه بتقديم منح دراسية جامعية للطلبة المسلمين في كينيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتقديم منح دراسية جامعية بشكل سنوي لعدد من الطلبة المسلمين في كينيا بجامعات الامارة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان صباح أمس سعادة الدكتور يوسف عبدالرحمن نزيبو رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في كينيا والوفد المرافق له وضم عبداللطيف شعبان مدير عام المجلس الأعلى الإسلامي الكيني ومحمد عبدالمطلب هاشم الزنجباري الرئيس السابق للجمعية الزنجبارية في الامارات وحسن عبدالله حسن وعددا من المسؤولين.

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي – بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية – على برامج وعمل ومشاريع المجلس الأعلى الإسلامي الكيني ودوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي في مختلف المدن والقرى والأحياء في جمهورية كينيا .

واستمع سموه خلال اللقاء من سعادة الدكتور نزيبو على سير أعمال المجلس الأعلى الإسلامي ودوره في نشر الدين الإسلامي وتعليم القرآن الكريم في مختلف مدن وقرى ومدارس ومساجد كينيا من خلال توزيع نسخ من القرآن باللغة السواحلية والتي قام سموه بإهدائها للمجلس حيث تعتبر كذلك فرصة طيبة لغير المسلمين للاطلاع عليها وقراءتها والدخول في الإسلام .

كما اطلع سموه على أهم المشاريع الاماراتية في كينيا وخاصة بناء المدارس الإسلامية والمساجد وتوسعتها.

ودعا رئيس الوفد ..صاحب السمو حاكم عجمان لتزويد المجلس الأعلى بمزيد من نسخ القرآن الكريم باللغة السواحلية ليتم توزيعها في باقي القرى والأحياء في كينيا لما لها من دور إيجابي في تعلم المسلمين وغيرهم تعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان استعداده لدعم برامج ومشاريع المجلس الأعلى الإسلامي في كينيا وتزويده بمزيد من نسخ القرآن الكريم باللغة السواحلية ..داعيا سموه للمجلس الأعلى الإسلامي التوفيق والسداد في عمله وبرامجه لخدمة المجتمع .

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز القيم الدينية في المجتمع الكيني وجهوده في عمارة المساجد ومساهمته في نشر تعاليم ديننا الحنيف في المجتمع وحرصه على تنمية الوعي بتعاليم الإسلام السمحة بين أبناء المجتمع الكيني.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في كينيا عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان ..مشيدا بتوجيهاته السديدة والأفكار الخلاقة التي طرحها سموه ودعمه المتواصل لعمل المجلس ومشاريعه ورسالته لترسيخ قيم التسامح في المجتمع الكيني .

حضر اللقاء سعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.وام