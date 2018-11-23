أبوظبي القضائية تختتم برنامجا تكوينيا لمنح صفة الضبطية لمفتشي جهاز “الرقابة الغذائية”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية؛ برنامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية في اعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحقيق رؤية الجهات الحكومية في تنظيم المرافق العامة والخاصة الخاضعة لأشرافها، والتأكد من المشروعية القانونية لجودة السلع والخدمات طبقا للمعايير المنظمة لها بما يحقق الضبط التنموي المستدام لكفاءة الخدمات المقدمة، ويحقق الريادة للمرافق الوطنية وفق افضل الممارسات الدولية.

وأشارت الأكاديمية القضائية، أن البرنامج يستند بشكل رئيسي إلى القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وهو يهدف إلى إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على الأسواق في مجال صحة الغذاء والحيوان والنبات. وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات العالمية، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا من النيابة العامة.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى شهرين، تضمن العديد من المحاور، أبرزها، تعريف الضبط القضائي، والتعريف بالجريمة الجنائية، وبصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لتشريعات ولوائح جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، إضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط في أحوال التلبس بالجريمة وحالاته. كما ركز البرنامج التدريبي، على التعريف بأركان جريمة إعاقة التفتيش أو الرقابة أو التدقيق أو التحقيق القضائي أو الامتناع عن إعطاء معلومات للجهات المختصة.

كما تناول البرنامج مفهوم الضبط القضائي باعتباره وظيفة علاجية وعقابية وتقويمية تبدأ من وقوع الجريمة، وتتضمن مجموع الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط القضائي منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم النهائي فيها، وذلك بالتحري والبحث عن الجرائم بعد وقوعها وتقديم مرتكبيها للعدالة.