الامارات | «الإمارات للمزادات» تطرح 60 رقماً مميزاً في مزاد علني غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للمزادات» تطرح 60 رقماً مميزاً في مزاد علني غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبدالله مطر المناعي: «الأرقام المدرجة في المزاد مختارة بعناية، وتعتبر في غاية التميّز والتنوّع».

تقيم «الإمارات للمزادات»، مزاداً علنياً على 60 لوحة تحمل أرقاماً مميزة للمركبات الخاصة و«الكلاسيكية» والدراجات النارية، غداً في فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي.

وتشمل الأرقام المطروحة في المزاد، الذي تنطلق فعالياته في الساعة الخامسة مساءً، وجميعها من الفئة «الأولى»، 54 رقماً مميزاً للمركبات الخاصة، من أهمها الرقم (3)، كونه الرقم الفردي الوحيد المتاح، إلى جانب باقة فريدة تضم ثلاثة أرقام للمركبات «الكلاسيكية» (4 و44 و444)، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام للدراجات النارية هي (7 و77 و77777).

ويتضمن المزاد سبع لوحات ثُنائية، من أبرزها الأرقام (16 – 20 – 22 – 55)، و14 لوحة ثُلاثية، من أبرزها (100 – 111 – 555 – 700 - 911)، و18 لوحة رُباعية، من أبرزها (1010 – 1122 – 1212 – 1234 – 2020 – 2211 – 2222 – 9000 - 9090)، و19 لوحة خُماسية، من أبرزها (10101 – 12345 – 20202 – 22222 – 50000).

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، إن الأرقام المدرجة في المزاد مختارة بعناية، وتعتبر في غاية التميّز والتنوّع، خصوصاً الرقم (3)، والرقم الرباعي (1971) الذي يرمز إلى اليوم الوطني لدولة الإمارات، وكذلك الرقمين (1234) و(12345)، وغيرها من الأرقام الجاذبة لهواة اقتناء الأرقام المميزة، لافتاً إلى أن طرح عدد من الأرقام المناسبة للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية من شأنه أن يُضفي على الحدث بُعداً آخر وجاذبية خاصة، كونه يستقطب شريحة جديدة هي هواة الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية، التي يتوافر منها عدد كبير في الدولة.