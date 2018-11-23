الامارات | 9.3 ملايين نسمة عدد سكان الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9.3 ملايين نسمة عدد سكان الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات، الذي بلغ تسعة ملايين و304 آلاف و277 نسمة، بحسب السجلات الإدارية حتى يوم 31 من ديسمبر الماضي. وتشير الأرقام إلى نمو إجمالي عدد السكان بنسبة 2% عن عام 2016، وأن نسبة الذكور بلغت 69% من عدد السكان بما يوازي ستة ملايين و415 ألفاً و942 نسمة، مقابل 31% من الإناث بما يوازي مليونين و888 ألفاً و335 نسمة.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول التي بدأت الاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية في إحصاءات عدد السكان، لما في ذلك من مزايا عدة، مثل الاستفادة القصوى من البنية التحتية في عالم تكاملية الأنظمة الإلكترونية وجاهزية السجلات الإدارية والربط الحكومي الموحد على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الدقة في النتائج وآنية الحصول الوقتي للنتائج، ومرونة إتاحة ونشر البيانات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، إن الهيئة تلتزم تجاه رؤيتها وهي المعرفة من أجل الازدهار، وذلك عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها، وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة.

وتابع أنه «بفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2017».

وجدير بالذكر أن البيانات السكانية تمثل مطلباً أساسياً للتخطيط ووضع السياسات الخاصة بالدولة، وتلبّي متطلبات تقارير التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، والذي يتوافق مع رؤية واستراتيجية الدولة 2021 باستخدام أحدث التقنيات والبرامج لتحقيق التنمية، وتقوم الهيئة بتطوير أسلوب جمع البيانات، لرفع كفاءة العمل الإحصائي الوطني ودقة البيانات.

69 %

نسبة الذكور في الدولة من عدد السكان مقابل 31% من الإناث.