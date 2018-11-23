كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نسخة خاصة من سيارة مازيراتي غيبلي ريبلي في دبي

عُرضت في دبي نسخة خاصة من سيارة Maserati Ghibli Ribelle الجديدة مع عدد محدود للغاية (21 سيارة فقط) للبيع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي جميع أنحاء أوروبا، سيكون هناك ما مجموعه 200 سيارة فقط، وكلها مطلية باللون الأسود مع بعض التفاصيل باللون الأحمر بما في ذلك التفاصيل الخارجية المحددة بالليزر.

ويهيمن اللون الأحمر على الداخل أيضًا، مع ظهور شعار Ribelle على لوحة المفاتيح المركزية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتأتي Ribelle مع خيار من جميع محركات Ghibli الثلاثة، على الرغم من أنه يمكنك أن تفترض أنه في دولة الإمارات لن يشمل هذا محرك V6 التوربيني. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشترين في الإمارات اختيار إما محرك V6 بقوة 350 حصاناً أو 430 حصاناً.

يذكر أن السيارة صنّعت في مصنع فيراري في مارانيللو، ويبلغ سعرها 369 ألف درهم بما في ذلك الخدمة لمدة ثلاث سنوات والضمان.