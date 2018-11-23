كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف احتفلت طيران الاتحاد بالموسم العاشر للفورمولا1 في أبوظبي؟

تحتفل طيران الاتحاد للطيران بسباق أبوظبي الكبير للفورمولا1 للموسم العاشر مع تقديم خدمات خاصة على إحدى طائراتها.

وتم رسم شعار الفورمولا1 على طائرة بوينغ 787-9 في منشأة بوينغ في تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، للاحتفال بمرور 10 سنوات على أول سباق للجائزة الكبرى في عاصمة دولة الإمارات.

وأكدت الاتحاد للطيران أن الطائرة ستشارك في سباق منخفض المستوى خلال حدث السباق الرئيسي يوم الأحد، إلى جانب طائرة A380 الخاصة بشركة الطيران.

كما تعاونت الشركة مع مصمم الأزياء ديان فون فورستنبرغ لتصميم وشاح خاص على غرار F1 وربطة العنق التي يرتديها طاقم الطائرة طوال شهر نوفمبر.

وسيظهر نفس التصميم على مساند رأسية تذكارية من الدرجة السياحية أثناء الرحلات خلال أسبوع السباق، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.