كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

Chalet Berezka

يعد واحدًا من أول المطاعم التي تم افتتاحها في الوجهة الجديدة The Pointe في جزيرة النخلة جميرا. ويعد بقائمة متنوعة من كلاسيكيات أوروبا الشرقية مع التأثيرات من المأكولات الشرق أوسطية والمتوسطية والمأكولات الآسيوية. وسيكون هناك أيضا عروض حية يومية من الساعة 10 مساء.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: berekza.ae

Doors

على الواجهة البحرية السيف، ستجد مطعم “أبواب” الذي تبلغ مساحته 12،000 قدم مربعة، وهو مطعم جديد من قبل الشيف كمال جيلان. مع مساحة داخلية رائعة تتسع لـ 400 شخص، وينقسم المطعم إلى ست مناطق متميزة داخلية وخارجية ويقدم قائمة طعام عالمية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات الشيشة.

أبواب، السيف، خور دبي، يومياً من الساعة 5 حتى 11:30 مساءً. هاتف: 0507000375، الموقع الإلكتروني: doorsdubai.com

Stoke House

يضم Stoke House منطقة لتناول الطعام غير رسمية وتراس ومنطقة مسبح، وهو مطعم مفتوح طوال اليوم يقع في النادي في مشروع Damac Hills ويطل على ملعب الغولف، وسيفتح المكان يومياً لتقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويعد بالعروض اليومية بما في ذلك الساعات السعيدة، وليلة المسابقات الأسبوعية والوجبات الخفيفة في عطلة نهاية الأسبوع.

هاتف: 042453939.