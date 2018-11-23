- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع
تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:
Chalet Berezka
يعد واحدًا من أول المطاعم التي تم افتتاحها في الوجهة الجديدة The Pointe في جزيرة النخلة جميرا. ويعد بقائمة متنوعة من كلاسيكيات أوروبا الشرقية مع التأثيرات من المأكولات الشرق أوسطية والمتوسطية والمأكولات الآسيوية. وسيكون هناك أيضا عروض حية يومية من الساعة 10 مساء.
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: berekza.ae
Doors
على الواجهة البحرية السيف، ستجد مطعم “أبواب” الذي تبلغ مساحته 12،000 قدم مربعة، وهو مطعم جديد من قبل الشيف كمال جيلان. مع مساحة داخلية رائعة تتسع لـ 400 شخص، وينقسم المطعم إلى ست مناطق متميزة داخلية وخارجية ويقدم قائمة طعام عالمية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات الشيشة.
أبواب، السيف، خور دبي، يومياً من الساعة 5 حتى 11:30 مساءً. هاتف: 0507000375، الموقع الإلكتروني: doorsdubai.com
Stoke House
يضم Stoke House منطقة لتناول الطعام غير رسمية وتراس ومنطقة مسبح، وهو مطعم مفتوح طوال اليوم يقع في النادي في مشروع Damac Hills ويطل على ملعب الغولف، وسيفتح المكان يومياً لتقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويعد بالعروض اليومية بما في ذلك الساعات السعيدة، وليلة المسابقات الأسبوعية والوجبات الخفيفة في عطلة نهاية الأسبوع.
هاتف: 042453939.
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .