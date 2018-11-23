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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 23 نوفمبر 2018

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من الأفلام المعروض بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

ROBIN HOOD

بعد اختطاف شريف ناوتنهام الشرير حبيبته، يقوم الأسطوري روبن هود وطاقمه الخارجين عن القانون بتنفيذ عملية جريئة لإنقاذها.

RALPH BREAKS THE INTERNET

تدور أحداث فيلم الانمي و المغامرة الكوميدي حول تمكن (رالف) و(فانيلوب) من الهروب بطريقة أو بأخرى من عالمهما واكتشاف عالم الإنترنت.

WIDOWS

تقع الأحداث في مدينة (شيكاجو) المعاصرة خلال فترة مشوبة بالاضطرابات. حيث أربع نساء لا تجمعهنَّ مشتركات سوى ديون تتركها لهنَّ الأنشطة الإجرامية التي مارسها أزواجهنَّ الميتين، لكنهنَّ لا تستسلمنّ لقدرهنَّ وتتآمرنِّ من أجل صياغة مستقبل بشروطهنَّ الخاصة.

NOBODY’S FOOL

امرأة يتم إطلاق سراحها من السجن ويجتمع شملها مع أختها التي تكتشف أنها في علاقة عبر الإنترنت مع رجل قد يضايقها.

BEL CANTO

مغنية أوبرا مشهورة تتفاجئ بأنها أصبحت رهينة بعدما تدعى للقيام بأداء غنائي لصالح واحد من أثرياء أمريكا الجنوبية.

MALICIOUS

يقوم أستاذ جامعي شاب وزوجته الحامل بإطلاق سراح كيان خبيث بنوايا قاتلة دون قصد.

COLETTE

يتم دفع كوليت من قبل زوجها لكتابة الروايات تحت اسمه وبعد نجاحها، تحارب لجعل موهبتها معروفة وتتحدي الأعراف الإنسانية.