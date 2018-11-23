الهلال الإماراتي يرفد جمعية تنمية المرأة بشبوة بالأجهزة والأثاث

شبوة - اليمن العربي

تستمر الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها تقديم المساعدات بمختلف القطاعات للمحافظات المحررة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "اليمن العربي" رفدت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " جمعية تنمية المرأة بمحافظة شبوة اليمنية بالأجهزة و الأثاث لتستأنف عملها في خدمة القطاع النسوي عبر تجهيز المعامل المهنية التي تضم معامل الحاسوب و الخياطة و الطبخ وذلك في إطار حرصها على دعم القطاعات الخدمية على الساحة اليمنية.

و أكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الإماراتي بمحافظة شبوة سعي الهيئة خلال " عام زايد " إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة و من ضمنها محافظة شبوة في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن بهدف مساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة وإعادة تطبيع الحياة.

و قال النعيمي إن رفد جمعية تنمية المرأة بالأجهزة والأثاث يستهدف مواصلة دورها في تبني المشاريع النسوية الصغيرة من خياطة وحرف يدوية و أنشطة خيرية ودورات تدريبية بما يحقق عائدات ربحية للجمعية و الأسر العاملة بها وتدريب عدد كبير من الفتيات في مختلف المهن والحرف النسوية لافتا إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على إستعادة دورة الحياة الطبيعية في المحافظات اليمنية المحررة.

من جانبها أعربت فاطمة فرج حيدرة رئيسة جمعية تنمية المرأة بمحافظة شبوة عن شكرها لدولة الإمارات على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين بمحافظة شبوة .. لافتة إلى أهمية مشروع رفد الجمعية بالأجهزة الحديثة والأثاث نظرا لعدد الفئات المستفيدة من الأنشطة التي تقدمها.