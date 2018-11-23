العنصر النسائي في شرطة دبي يسحب طائرة بوينغ 777

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

تسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والسيد جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من السيد برافين بوتيل، محكم رسمي في جينيس للأرقام القياسية، شهادة تحطيم شرطة دبي، ضمن تحدي دبي للياقة، الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في سحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع بوينغ 777-300 أي ار من قبل 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي لمسافة اكثر من 100 متر.

وثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري جهود فريق عمل المبادرة بمشاركة طيران الإمارات كشريك استراتيجي داعم في تحطيم الرقم القياسي العالمي في سحب الطائرة، حيث نجح 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي بسحب الطائرة التي تزن اكثر من 240 طنا، ليحطموا بذلك الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكد اللواء المري أن تحدي دبي للياقة ساهم في رفع ثقافة ممارسة الرياضة وعدد ممارسيها في مجتمع دولة الإمارات، وخلق نشاطاً رياضياً ممتعاً بأساليب مبتكرة في جميع المواقع التي تشهد كل يوم تحدياً جديداً، مشيراً إلى أن دخول جينيس يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات المتعددة لشرطة دبي على مستوى العالم.

وبدوره اكد اللواء طيار احمد محمد بن ثاني أن ما تقوم به أفراد الشرطة النسائية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة محط فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة دبي، لما أثبتنه من حرفية ومهنية في كافة الواجبات الموكلة إليها، مثمناً دورهن في تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس وهو انجاز عالمي لشرطة دبي.

وفي الختام قام سعادة اللواء طيار احمد محمد بن ثاني بتكريم الشركاء في مبادرة سحب الطائرة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم وعملهم.