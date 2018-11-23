بلدية عجمان تطلق مبادرة “مدرسة زايد” لترسيخ مآثر القائد المؤسس

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة “مدرسة زايد” لترسيخ القيم والموروث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في نفوس الجميع واحتفاء بـ “عام زايد 2018” .

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئيس لجنة عام زايد أن الدائرة ارتأت وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة اطلاق هذه المبادرة التي تحمل رموزاً متعددة مضمونها أن والدانا المؤسس زايد لم يعلمنا درساً في الحياة بل كان مدرسة عظيمة تهدينا كل يوم درساً مهما يضمن لنا حياة أفضل ومستقبل سعيد لنا ولأبنائنا.

وأوضح أن فكرة المبادرة تتمحور حول انتساب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين لمدرسة زايد وحضور يوم دراسي كامل بدءا بالمراسم المتبعة في مدارس الدولة والمتمثلة بقراءة القرآن الكريم وتحية العلم وترديد القسم وقرع الجرس إيذاناً ببدء الحصص المدرسية التي ستركز على موضوعات متنوعة ومنها اهتمام الشيخ زايد بالبيئة وبالتطور العمراني وبإسعاد شعبه بالإضافة لتخصيص حصة كاملة للتعريف بسيرة زايد كقائد عظيم ألهم شعبه والعالم أجمع .

وأفاد بأن الدائرة حرصت على إشراك مدارس إمارة عجمان بالمبادرة انطلاقاً من حرصها على تنمية رأس المال البشري ..مشيرا الى ان المدراء التنفيذين بالدائرة حرصوا على أن يكونوا جزءاً من الحدث فكانوا اليوم مدرسين لطلبة زايد وألقوا المحاضرات التي تروى مآثر قائد عظيم عاش ليفكر في إسعاد شعبه .وام