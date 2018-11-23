شرطة أبوظبي تشارك في احتفالية “أصدقاء البيئة” باليوم الوطني

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أبوظبي – الوطن:

شاركت شرطة أبوظبي في الحفل الذي نظمته “جمعية أصدقاء البيئة” بمناسبة اليوم الوطني الـسابع والأربعين، وذلك في قاعة الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وتضمن الحفل عروضاً فنية ومسرحية قدمها طلبة وطالبات المدارس الابتدائية استعرضت إنجازات مسيرة الاتحاد، والاعتزاز بالانتماء لإمارات الخير والعطاء، مستذكرين مؤسسها وصانع مجدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، واستمرارها على نهج الريادة والتطوير بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ولبت تطلعات وطموحات أبناء الإمارات وواصلت تحقيق الإنجازات التي عززت من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.

كما ركزت الاحتفالية على غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة ومواردها الطبيعية في نفوس الطلاب إلى جانب تنظيم معرض للأعمال الفنية والتراثية حول ذكرى الاتحاد.

وفي نهاية الحفل كرّمت الجمعية العميد ثاني الظاهري مدير ادارة الرماية والتطبيقات بقطاع الموارد البشرية، والرائد عبدالله سيف الدرمكي رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة المهنية بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي ،وشركاء الجمعية الاستراتيجين وذلك تقديراً لجهودهم الداعمة لنشاطاتها البيئية والاجتماعية.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الاجتماعية والرسمية وعدد من المواطنين والمقيمين، للاحتفال بهذه المناسبة.