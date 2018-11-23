شرطة أبوظبي تنظم محاضرة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بالظفرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي – الوطن:

نظمت مديرية شرطة منطقة الظفرة، في قطاع الأمن الجنائي، بشرطة أبوظبي، محاضرة توعوية تثقيفية تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وبمسرح “مؤسسة مواصلات الإمارات” بحضور عدد من سائقي الحافلات المدرسية، والمشرفات المرافقات للأطفال.

وتحدث المقدم محمد عيد الخييلي، رئيس قسم جرائم الاعتداء على الاطفال، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، في المحاضرة عن أهم مؤشرات رصد التنمر لدى الأطفال والمراهقين وإرهاصاته وأنواعه وأسبابه ودور السائق والمشرف في نقل الظاهرة لإدارة المدرسة وجهود الاختصاصيين لعلاج الحالة بالتنسيق مع الأسرة في الوقت المناسب، حفاظاً على سلامتهم.

وسلط الضوء على “قانون وديمه” لحماية الطفل، وعلاقة المشرف والسائق بالطفل وما يتطلبه ذلك من حرص على سلامته طيلة الرحلة التي يجب أن تكون آمنة بكل المعايير.