أبوظبي – الوطن:
نظمت مديرية شرطة منطقة الظفرة، في قطاع الأمن الجنائي، بشرطة أبوظبي، محاضرة توعوية تثقيفية تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وبمسرح “مؤسسة مواصلات الإمارات” بحضور عدد من سائقي الحافلات المدرسية، والمشرفات المرافقات للأطفال.
وتحدث المقدم محمد عيد الخييلي، رئيس قسم جرائم الاعتداء على الاطفال، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، في المحاضرة عن أهم مؤشرات رصد التنمر لدى الأطفال والمراهقين وإرهاصاته وأنواعه وأسبابه ودور السائق والمشرف في نقل الظاهرة لإدارة المدرسة وجهود الاختصاصيين لعلاج الحالة بالتنسيق مع الأسرة في الوقت المناسب، حفاظاً على سلامتهم.
وسلط الضوء على “قانون وديمه” لحماية الطفل، وعلاقة المشرف والسائق بالطفل وما يتطلبه ذلك من حرص على سلامته طيلة الرحلة التي يجب أن تكون آمنة بكل المعايير.
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنظم محاضرة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بالظفرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .